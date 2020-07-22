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Espreso.tvОбщество"Сказал, что раненый - это блеф": Зеленский рассказал подробности переговоров с луцким нападающим

"Сказал, что раненый - это блеф": Зеленский рассказал подробности переговоров с луцким нападающим

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности своих переговоров с нападающим, который удерживал заложников в автобусе в Луцке

Он это сделал в видеозверененни, передает УП.

По словам Зеленского, с ним в течение 9 часов разговаривали и психологи, и переговорщики, а он угрожал и хотел, чтобы были выполнены его требования.

"Сначала надо было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. Мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии. Она все понимала, потому что мы хотели знать, что происходит и держали все под контролем, ибо немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей? Потом появилась информация, что заминирование идет не только этого автобуса, а еще в Луцке есть такие места ", - сказал он.

Президент отметил, что предлагался вариант проведения спецоперации.

"Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попробовать иметь возможность, чтобы он отпустил людей", - сказал он.

По словам Зеленского, его предупредили, что нападающий говорит со всеми 10-15 секунд, а затем бросает трубку.

"Мы с ним говорили 7-10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких человек. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео ", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, нападающий пообещал отпустить всех заложников через полчаса после того, как видео выйдет в соцсети.

"Примерно так и произошло - где 30-40 минут было, как он отпустил заложников. Это для меня очевидные шаги, если сли мы можем что-то сделать без штурма, если можем не рисковать жизнью даже одного человека ... Мы имеем результат - все живы ", - сказал президент.

 

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