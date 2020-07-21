Нападение в Луцке и минирование в Киеве: Нацполиция усилила меры безопасности в девяти областях

21 июля, 2020, 22:59

Национальная полиция усилила охрану общественного порядка в 9 регионах Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Безопасность усилят в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Мероприятия осуществляются для недопущения дестабилизации обстановки, а также для предотвращения проявлений терроризма.

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"Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители патрулируют улицы, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены посты.

Во время патрулирования полиция будет:

проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр;

проверять с целью выявления взрывных устройств те транспортные средства, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время;

обращать особое внимание на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), в которые могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства;

обеспечивать безопасность дорожного движения на автодорогах.

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