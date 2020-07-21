Нападение в Луцке и минирование в Киеве: Нацполиция усилила меры безопасности в девяти областях
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Безопасность усилят в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Мероприятия осуществляются для недопущения дестабилизации обстановки, а также для предотвращения проявлений терроризма.
Читайте также: В Киеве полиция усилила меры безопасности в общественных местах.
"Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины", - сообщили в Нацполиции.
Правоохранители патрулируют улицы, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены посты.
Во время патрулирования полиция будет:
- проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр;
- проверять с целью выявления взрывных устройств те транспортные средства, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время;
- обращать особое внимание на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), в которые могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства;
- обеспечивать безопасность дорожного движения на автодорогах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- В Киеве спасатели проверяли сообщение о минировании торгового центра "Ocean Plaza" и здания Апелляционного суда в Соломенском районе.
- Возле станциий метро "Минская" в Киеве нашли подозрительный чемодан, а потом там прогремел взрыв .
- В Киеве сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.
- В отделения полиции Харькова и Одессы поступили сообщения о массовом минировании.
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор