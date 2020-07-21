Зеленский выполнил требование луцкого террориста
21 июля, 2020, 21:09
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований нападавшего, захватившего автобус в Луцкезахватившего автобус в Луцке
Соответствующее видеообращение появилось на его странице в Facebook.
"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - заявил президент.
Террорист из Луцка среди требований написал, что Зеленский должен записать видеообращение с таким же текстом
Также Зеленский добавил скриншоты с требованиями нападавшего в комментариях.
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- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападающим, стреляли .
- Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Из автобуса, который захватил террорист в Луцке, снова раздался выстрел.
- Луцкий террорист в беседе с журналистами заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии .
- Троих заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
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