21 июля, 2020, 21:09

Соответствующее видеообращение появилось на его странице в Facebook.

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - заявил президент.

Террорист из Луцка среди требований написал, что Зеленский должен записать видеообращение с таким же текстом

Также Зеленский добавил скриншоты с требованиями нападавшего в комментариях.

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