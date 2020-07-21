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Espreso.tvОбществоЗеленский выполнил требование луцкого террориста

Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований нападавшего, захватившего автобус в Луцкезахватившего автобус в Луцке

Соответствующее видеообращение появилось на его странице в Facebook.

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - заявил президент.

Террорист из Луцка среди требований написал, что Зеленский должен записать видеообращение с таким же текстом

Также Зеленский добавил скриншоты с требованиями нападавшего в комментариях.

 

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  • Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
  • Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
  • В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
  • По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
  • В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападающим, стреляли .
  • Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
  • Из автобуса, который захватил террорист в Луцке, снова раздался выстрел.
  • Луцкий террорист в беседе с журналистами заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии .
  • Троих заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
 

 

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