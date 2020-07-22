Захват заложников в Луцке: сообщник нападающего согласился на сотрудничество со следствием, полиция изъяла у него арсенал оружия

22 июля, 2020, 09:21

Харьковская полиция задержала сообщника нападающего на автобус в Луцке

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время осмотра дома полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационных запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области, полиция установили причастность харьковчанина к преступлению.

Арсенал оружия изъяли и направили на экспертизу.

В настоящее время мужчина задержан и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии преступления.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полицией были задержаны сообщники луцкого нападающего.