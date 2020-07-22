Захват заложников в Луцке: сообщник нападающего согласился на сотрудничество со следствием, полиция изъяла у него арсенал оружия
22 июля, 2020, 09:21
Харьковская полиция задержала сообщника нападающего на автобус в Луцке
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Во время осмотра дома полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационных запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему", - говорится в сообщении.
По словам начальника ГУНП в Харьковской области, полиция установили причастность харьковчанина к преступлению.
Арсенал оружия изъяли и направили на экспертизу.
В настоящее время мужчина задержан и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии преступления.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полицией были задержаны сообщники луцкого нападающего.
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