Луцкий террорист позволил передать заложникам воду, - Геращенко
21 июля, 2020, 19:03
Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам
Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош позволил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль", - написал Геращенко.
Первые результаты переговоров в Луцке.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен . На месте событий появилась бронетехника .
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
- По помещению полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли .
- В центре Луцка прозвучала серия выстрелов и взрывы.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что человек, который захватил пассажиров автобуса в Луцке, не проходил лечение в психиатрической больнице.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор