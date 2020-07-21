 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛуцкий террорист позволил передать заложникам воду, - Геращенко

Луцкий террорист позволил передать заложникам воду, - Геращенко

Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош позволил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль", - написал Геращенко.

Первые результаты переговоров в Луцке.

  • Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
  • Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
  • Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен . На месте событий появилась бронетехника .
  • По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
  • По помещению полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли .
  • В центре Луцка прозвучала серия выстрелов и взрывы.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что человек, который захватил пассажиров автобуса в Луцке, не проходил лечение в психиатрической больнице.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать