Появилось видео выстрела луцкого нападающего во время передачи воды заложникам заместителем главы Нацполиции
22 июля, 2020, 08:50
Нападающий, который захватил автобус с пассажирами, сделал выстрел сразу, как заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль передал заложникам воду
Видео выложил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
На видео выстрел, который сделал террорист. Пуля прошла рядом с ногами первого заместителя главы Нацполиции.
"Я думаю, что Евгений заслуживает государственной награды за решительность и смелость, проявленную в ходе переговоров с опасным преступником", - написал Геращенко.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Луцкий нападающий позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападающего, захвативший автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , все заложники освобождены.
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор