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Espreso.tvОбществоПоявилось видео выстрела луцкого нападающего во время передачи воды заложникам заместителем главы Нацполиции

Появилось видео выстрела луцкого нападающего во время передачи воды заложникам заместителем главы Нацполиции


фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Нападающий, который захватил автобус с пассажирами, сделал выстрел сразу, как заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль передал заложникам воду

Видео выложил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

На видео выстрел, который сделал террорист. Пуля прошла рядом с ногами первого заместителя главы Нацполиции.

"Я думаю, что Евгений заслуживает государственной награды за решительность и смелость, проявленную в ходе переговоров с опасным преступником", - написал Геращенко.

 
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