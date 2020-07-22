Появилось видео выстрела луцкого нападающего во время передачи воды заложникам заместителем главы Нацполиции

22 июля, 2020, 08:50

Нападающий, который захватил автобус с пассажирами, сделал выстрел сразу, как заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль передал заложникам воду

Видео выложил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

На видео выстрел, который сделал террорист. Пуля прошла рядом с ногами первого заместителя главы Нацполиции.

"Я думаю, что Евгений заслуживает государственной награды за решительность и смелость, проявленную в ходе переговоров с опасным преступником", - написал Геращенко.