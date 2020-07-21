Луцкий террорист задержан, все заложники освобождены
21 июля, 2020, 21:45
Правоохранители в Луцке задержали нападавшего на автобус, все заложники освобождены
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
Нападающий выпустил заложников. Его сразу же задержали спецназовцы.
"Все", - написал Аваков в описании к видео с освобожденными людьми.
Он так же опубликовал фото задержанного террориста.
всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg- Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH- Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли .
- Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Из автобуса, который захватил нападавший в Луцке, снова раздался выстрел.
- Луцкий террорист в беседе с журналистами заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии .
- Троих заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападавшего, захвативший автобус в Луцке.
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
Читайте также
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-