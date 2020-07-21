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Espreso.tvОбществоЛуцкий террорист задержан, все заложники освобождены

Луцкий террорист задержан, все заложники освобождены

Правоохранители в Луцке задержали нападавшего на автобус, все заложники освобождены

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

Нападающий выпустил заложников. Его сразу же задержали спецназовцы.

"Все", - написал Аваков в описании к видео с освобожденными людьми.

Он так же опубликовал фото задержанного террориста.

Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH

- Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
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