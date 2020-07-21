21 июля, 2020, 21:45

Правоохранители в Луцке задержали нападавшего на автобус, все заложники освобождены

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

Нападающий выпустил заложников. Его сразу же задержали спецназовцы.

"Все", - написал Аваков в описании к видео с освобожденными людьми.

Он так же опубликовал фото задержанного террориста.