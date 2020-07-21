Террорист в Луцке выпустил трех заложников
21 июля, 2020, 20:48
Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить
Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Заложников забрал первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.
По данным заместителя Авакова Антона Геращенко выпустили пожилую женщину, беременную и ребенка.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi- Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли .
- Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Из автобуса, который захватил нападавший в Луцке, снова раздался выстрел.
- Луцкий нападающий в беседе с журналистами заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии .
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