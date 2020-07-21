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Espreso.tvОбществоТеррорист в Луцке выпустил трех заложников

Террорист в Луцке выпустил трех заложников

Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Заложников забрал первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По данным заместителя Авакова Антона Геращенко выпустили пожилую женщину, беременную и ребенка.

 
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