Зеленскому пора "выходить из-за кулис", - Луценко
Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Укринформ.
"Зеленскому пора выходить из-за кулис, пора уже снимать мантию актера, пора благодарить свой штаб, пора уже начинать диалог с украинским парламентом, который напоминаю, избрал украинский народ, и который, напоминаю, украинский народ уполномочил принимать решения, потому что мы живем в парламентско-президентской республике", - сказала Луценко.
Она отметила, что "уже весь мир признал, что Зеленский является новоизбранным президентом Украины, уже весь мир поздравил Зеленского".
"Только в диалоге, только в консенсусе с обществом, представителями которого являются парламент, новый президент Зеленский может прийти к какой-либо консолидации по любому закону", - добавила Луценко.
- Напомним, что Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13541530 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4522320 избирателей.
- Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Совета ЕС Дональд Туск , глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант , канцлер Германия Ангела Меркель , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Курц , президент Польши Дуда , премьер " Премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , главы правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
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