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Зеленскому пора "выходить из-за кулис", - Луценко


фото: rada.gov.ua
Владимиру Зеленскому пришло время начинать диалог с украинским парламентом

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Укринформ.

"Зеленскому пора выходить из-за кулис, пора уже снимать мантию актера, пора благодарить свой штаб, пора уже начинать диалог с украинским парламентом, который напоминаю, избрал украинский народ, и который, напоминаю, украинский народ уполномочил принимать решения, потому что мы живем в парламентско-президентской республике", - сказала Луценко.

Она отметила, что "уже весь мир признал, что Зеленский является новоизбранным президентом Украины, уже весь мир поздравил Зеленского".

"Только в диалоге, только в консенсусе с обществом, представителями которого являются парламент, новый президент Зеленский может прийти к какой-либо консолидации по любому закону", - добавила Луценко.

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