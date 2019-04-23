Выборы президента Украины ЦИК посчитала 100% протоколов
23 апреля, 2019, 17:39
Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК .
По данным ЦИК, в голосовании приняли участь18 491 840 избирателей. 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.
Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13 541 530 избирателей.
За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4 522 320 избирателей.
- Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
- В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинский .
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