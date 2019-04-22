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Премьер Грузии поздравил Зеленского с победой на выборах


фото: newsgeorgia
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента

"Грузия поддерживает Украину в ее мирном и демократическом решении", - написал он в своем Twitter.

Отметим, что по состоянию на 9 утра 22 апреля ЦИК обработала 92% протоколов второго тура выборов. По обновленным данным Владимира Зеленского поддержали 73,17% - 12561692 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,5% - 4206056 избирателей.

 
 
 
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