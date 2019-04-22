Зеленский пообщался с Трампом и Макроном
Об этом сообщают в телеграмм-канале Украинской правды.
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Официального подтверждения факта разговора, и также деталей о ней нет.
Также на официальной Facebook-странице Зеленского сообщается о его телефонных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что Макрон поздравил его с победой на выборах.
"Моя искренняя благодарность президенту Французской республики Эммануэлю Макрону за его приветствие и поддержку", - написал Зеленский на французском и в коротком варианте - на украинском.
В официальных сообщениях Елисейского дворца нет данных о таком разговоре и его подробностях, однако посол Франции в Украине Изабель Дюмон подтвердила Европейской правде факт разговора.
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