//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский пообщался с Трампом и Макроном

Победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп

Об этом сообщают в телеграмм-канале Украинской правды.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Официального подтверждения факта разговора, и также деталей о ней нет.

Также на официальной Facebook-странице Зеленского сообщается о его телефонных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что Макрон поздравил его с победой на выборах.

"Моя искренняя благодарность президенту Французской республики Эммануэлю Макрону за его приветствие и поддержку", - написал Зеленский на французском и в коротком варианте - на украинском.

В официальных сообщениях Елисейского дворца нет данных о таком разговоре и его подробностях, однако посол Франции в Украине Изабель Дюмон подтвердила Европейской правде факт разговора.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать