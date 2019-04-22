Зеленский пообщался с Трампом и Макроном

22 апреля, 2019, 01:15

Победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп

Об этом сообщают в телеграмм-канале Украинской правды.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Официального подтверждения факта разговора, и также деталей о ней нет.

Также на официальной Facebook-странице Зеленского сообщается о его телефонных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что Макрон поздравил его с победой на выборах.

"Моя искренняя благодарность президенту Французской республики Эммануэлю Макрону за его приветствие и поддержку", - написал Зеленский на французском и в коротком варианте - на украинском.

В официальных сообщениях Елисейского дворца нет данных о таком разговоре и его подробностях, однако посол Франции в Украине Изабель Дюмон подтвердила Европейской правде факт разговора.