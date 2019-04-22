Зеленского поздравил с победой Янукович

22 апреля, 2019, 09:36

Экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

"Уважаемый Владимир Александрович, я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в трудный для нашей страны момент истории", - обратился к Зеленскому Янукович.

При этом экс-президент беглый назвал российскую агрессию в Донбассе "братоубийственной войной", украинский народ - "расколотым", а Петра Порошенко обвинил в "политике ненависти и насилия".

Также Янукович призвал Зеленского "объединить и примирить украинский народ".