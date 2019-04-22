Меркель пригласила Зеленского в Берлин и пообещала поддержку Украины

22 апреля, 2019, 12:32

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента, пообещав Украине дальнейшую поддержку правительства Германии

Об этом сообщает Интерфакс .

"Искренне поздравляю с избранием на пост президента Украины", - отметила Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что со времени Революции достоинства двусторонние отношения между Украиной и Германией существенно активизировались как в политическом, так и в экономическом, социальном и культурном плане.

"Стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликта является для меня так же важны, как и проведение ключевых реформ судебной системы, децентрализации и борьбы с коррупцией", - отметила Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за ее территориальную целостность.

"Правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, особенно в его праве на суверенитет и территориальную целостность", - отметила канцлер.

Она добавила, что была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине. "Желаю вам удачи и успехов в решении стоящих перед вами задач", - завершила поздравления Меркель.