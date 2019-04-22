Меркель пригласила Зеленского в Берлин и пообещала поддержку Украины
Об этом сообщает Интерфакс .
"Искренне поздравляю с избранием на пост президента Украины", - отметила Ангела Меркель.
Она подчеркнула, что со времени Революции достоинства двусторонние отношения между Украиной и Германией существенно активизировались как в политическом, так и в экономическом, социальном и культурном плане.
"Стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликта является для меня так же важны, как и проведение ключевых реформ судебной системы, децентрализации и борьбы с коррупцией", - отметила Меркель.
Канцлер Германии подчеркнула, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за ее территориальную целостность.
"Правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, особенно в его праве на суверенитет и территориальную целостность", - отметила канцлер.
Она добавила, что была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине. "Желаю вам удачи и успехов в решении стоящих перед вами задач", - завершила поздравления Меркель.
- Напомним, Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Совета ЕС Дональд Туск , глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Себастьян Курц , президент Польши Анджей Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , главы правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
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