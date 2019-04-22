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РПЦ поздравила Зеленского с победой


фото: youtube
Российская православная церковь (РПЦ) поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов 2019

Об этом написал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев в своем Facebook .

Иларион отметил, что действующий президент Петр Порошенко "получил, что заслужил".

"Поздравляю Владимира Зеленского с яркой и убедительной победой. Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на Церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир. А Порошенко получил, что заслужил", - написал он.

Отметим, что по состоянию на 9 утра 22 апреля ЦИК обработала 92% протоколов второго тура выборов. По обновленным данным Владимира Зеленского поддержали 73,17% - 12561692 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,5% - 4206056 избирателей.

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