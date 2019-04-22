Лидер Венесуэльской оппозиции Гуайдо поздравил Зеленского с победой

22 апреля, 2019, 07:59

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо поздравил победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского

Об этом Гуайдо написал в Twitter.

"Как временный президент Республики Венесуэла, я поздравляю народ Украины и Владимира Зеленского за их широкую и громкую победу. Свободные выборы - это механизм, позволяющий народам выразить и материализовать ваше стремление к изменениям", - написал он.

Зеленского по телефону поздравили президент США Дональд Трамп, президенты Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7:00 22 апреля обработала 83,76% протоколов второго тура выборов президента Украины: Владимира Зеленского поддержали 73,15% - 11297655 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,51% - 3785084 избирателей.