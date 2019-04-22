Лидер Венесуэльской оппозиции Гуайдо поздравил Зеленского с победой
Об этом Гуайдо написал в Twitter.
"Как временный президент Республики Венесуэла, я поздравляю народ Украины и Владимира Зеленского за их широкую и громкую победу. Свободные выборы - это механизм, позволяющий народам выразить и материализовать ваше стремление к изменениям", - написал он.
Зеленского по телефону поздравили президент США Дональд Трамп, президенты Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.
Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7:00 22 апреля обработала 83,76% протоколов второго тура выборов президента Украины: Владимира Зеленского поддержали 73,15% - 11297655 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,51% - 3785084 избирателей.
Como Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, felicito al pueblo de Ucrania ya Volodímir Zelenski por su amplia y contundente victoria.- Juan Guaidó (@jguaido) 21 апреля 2019
Las elecciones libres son el mecanismo que permite a los pueblos
expresar y materializar sus ansias de cambio.
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