Туск поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку ЕС
22 апреля, 2019, 11:10
Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил с победой на президентских выборах Владимира Зеленского и пообещал поддержку со стороны ЕС
Об этом он написал в своем Twitter .
"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти равна сильной Украинской демократии. Поздравляем Владимира Зеленского", - заявил президент Европейского Совета.
A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support.- Donald Tusk (@eucopresident) 21 апреля 2019 г.
"ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - добавил Дональд Туск.
- Напомним, Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Себастьян Курц , президент Польши Анджей Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , главы правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
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