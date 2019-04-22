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Туск поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку ЕС


фото: REUTERS
Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил с победой на президентских выборах Владимира Зеленского и пообещал поддержку со стороны ЕС

Об этом он написал в своем Twitter .

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти равна сильной Украинской демократии. Поздравляем Владимира Зеленского", - заявил президент Европейского Совета.

"ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - добавил Дональд Туск.

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