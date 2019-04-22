"Россия рядом": Кадыров поздравил Зеленского и призвал к единению
Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале .
"Украина получила нового президента. Им стал Владимир Зеленский . За него, по предварительным данным, отдали голоса более 70% избирателей. Действующий президент Петр Порошенко , несмотря на наличие административного ресурса, потерпел сокрушительное поражение", - написал Кадыров.
Он отметил, что, "главное событие дня, года и, возможно, многих лет - избрание Владимира Зеленского президентом Украины".
"Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единения украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!", - добавил Кадыров.
Отметим, что по состоянию на 9 утра 22 апреля ЦИК обработала 92% протоколов второго тура выборов. По обновленным данным Владимира Зеленского поддержали 73,17% - 12561692 избирателей. за Петра Порошенко проголосовали 24,5% - 4206056 избирателей.
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