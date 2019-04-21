Посольство США поздравило Зеленского с победой в выборах

21 апреля, 2019, 22:43

Посольство США в Украине поздравило Владимира Зеленского с победой в президентских выборах

Приветствие появилось на странице посольства США в Украине в facebook.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине.

Мы благодарим Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений.

Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - говорится в сообщении.