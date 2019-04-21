Посольство США поздравило Зеленского с победой в выборах
21 апреля, 2019, 22:43
Посольство США в Украине поздравило Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
Приветствие появилось на странице посольства США в Украине в facebook.
"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине.
Мы благодарим Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений.
Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - говорится в сообщении.
- 21 апреля были обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 20:00, по которым Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а Петра Порошенко поддержали 25,5% избирателей.
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