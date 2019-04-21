Дуда пригласил Зеленского в Польшу
21 апреля, 2019, 23:50
Президент Польши Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 2019
Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши.
Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообществу.
"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю ввирення вам украинским народом должности президента Украины", - заявил он.
Президент Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?