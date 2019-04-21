Дуда пригласил Зеленского в Польшу

21 апреля, 2019, 23:50

Президент Польши Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 2019

Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши.

Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообществу.

"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю ввирення вам украинским народом должности президента Украины", - заявил он.

Президент Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу.