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Дуда пригласил Зеленского в Польшу

Президент Польши Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 2019

Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши.

Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообществу.

"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю ввирення вам украинским народом должности президента Украины", - заявил он.

Президент Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу.

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