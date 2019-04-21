Канцлер Австрии поздравил Зеленского
21 апреля, 2019, 22:53
Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с предварительной победой на выборах президента Украины
Об этом сообщает австрийское издание oe24, передает РБК-Украина.
Курц призвал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.
По его словам, Австрия заинтересована в развитии экономических отношений с Украиной, так как Австрия является одним из крупнейших инвесторов на Украине.
Кроме того, Курц "с нетерпением ждет сотрудничества для дальнейшего углубления хороших двусторонних отношений".
- Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00. Владимир Зеленский - 73,2%, Петр Порошенко - 25,3%
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