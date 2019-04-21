Канцлер Австрии поздравил Зеленского

21 апреля, 2019, 22:53

Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с предварительной победой на выборах президента Украины

Об этом сообщает австрийское издание oe24, передает РБК-Украина.

Курц призвал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

По его словам, Австрия заинтересована в развитии экономических отношений с Украиной, так как Австрия является одним из крупнейших инвесторов на Украине.

Кроме того, Курц "с нетерпением ждет сотрудничества для дальнейшего углубления хороших двусторонних отношений".