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Глава МИД Британии поздравил Зеленского: теперь вы будете "слугой народа"


фото: cnbc
Великобритания продолжает поддерживать Украину и надеется на сотрудничество с Владимиром Зеленским, который побеждает на выборах президента Украины

Об этом написал в Twitter глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант, реагируя на предварительные результаты второго тура выборов.

"Поздравляю Владимира Зеленского и Зе Команду с успехом на выборах. Вы сейчас действительно будете слугой народа", - написал он.

"Мы ожидаем сотрудничества, поскольку Соединенное Королевство продолжает поддерживать Украину, ее избран евроатлантический курс, процесс реформ и безопасность", - заявил Хант.

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