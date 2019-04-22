Глава МИД Британии поздравил Зеленского: теперь вы будете "слугой народа"
Об этом написал в Twitter глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант, реагируя на предварительные результаты второго тура выборов.
"Поздравляю Владимира Зеленского и Зе Команду с успехом на выборах. Вы сейчас действительно будете слугой народа", - написал он.
"Мы ожидаем сотрудничества, поскольку Соединенное Королевство продолжает поддерживать Украину, ее избран евроатлантический курс, процесс реформ и безопасность", - заявил Хант.
Congratulations to Volodymyr Zelenskiy & @zeteam_official on your Presidential election success. You will now truly be the Servant of the People. We look forward to working together as the UK continues to support Ukraine, her chosen Euro-Atlantic path, reform process & security- Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 21 апреля 2019 г.
- Напомним, Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Совета ЕС Дональд Туск , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Себастьян Курц , президент Польши Анджей Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , председателя правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
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