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Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях"


фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине

Об этом сообщает белорусский правительственный портал БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко

"С удовольствием отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно является закаленные общей историей братские связи белорусов и украинцев", - сказал он.

"Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и хорошим другом", - цитирует агентство поздравления.

Сообщается, что Лукашенко убежден, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить положительную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского в качестве главы государства будет способствовать процветанию Украины, установления мира и гражданского согласия.

Отметим, что по состоянию на 9 утра 22 апреля ЦИК обработала 92% протоколов второго тура выборов. По обновленным данным Владимира Зеленского поддержали 73,17% - 12561692 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,5% - 4206056 избирателей.

Напомним, Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Себастьян Курц , президент Польши Анджей Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , главы правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .

Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

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