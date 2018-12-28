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8 экономических достижений 2018 года


фото: espreso.tv
Украинская экономика растет не такими бешеными темпами, как хотелось бы, но все же по итогам года темпы роста ВВП Украины превысили 3%. Чего мы достигли в этом году

Впрочем, до показателей 2013 года мы еще немного "недотягиваем": в первом полугодии 2018 г. реальный имеющийся доход населения составлял 82% от уровня 2013 г.

Какими важными экономическими достижениями запомнится 2018 год.

1. Медицинская реформа: удачный старт

И хотя это не сугубо об экономике, но медицинская реформа имеет огромное значение как для кошельков украинцев, так и для государственного бюджета.

Официально реформа стартовала с января, однако подписывать декларации с семейными врачами украинцы начали в апреле 2018 года.

Медицинские учреждения присоединялись к реформе в течение трех волн: последняя стартовала 20 декабря. Согласно данным Минздрава, 95% всех коммунальных учреждений присоединились к реформе. В лидерах - Львовская и Днепропетровская области.

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Сейчас декларации с семейными врачами, терапевтами или педиатрами подписали более 23 миллионов украинцев - это более половины граждан.

В начале ноября врача выбрал каждый второй украинец.

Интересно, что 76% из тех, кто выбрал семейного врача, довольны качеством услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Также радует тенденция к снижению взяток в медучреждениях. В октябре этого года 7% "благодарили" в карман врачу, за четыре месяца до того, в июне - 15%, а в августе 2017 г. - 20%.

2. Авиаперевозки: новые рекорды

Пассажиропоток украинских авиакомпаний за год вырос на 18%, аэропортов - на 24%.

Несмотря на потерю аэропортов Донецка и Симферополя, украинские авиаперевозки побили рекорд за годы независимости - более 20 млн авиапассажиров, отчитываются в Мининфраструктуры.

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Если сравнивать с показателями 2015 года, пассажиропоток через украинские аэропорты вырос на впечатляющие 87%.

Больше всего за год увеличили пассажиропоток аэропорта Киев (аэропорт им. И. Сикорского), Львова, Херсона и Черновцов - в полтора раза.

Важно, что своеобразным триггером роста стал приход в Украину компаний-лоукостеров, в частности компании Ryanair , которая начала полеты из Украины осенью. Приход такого мощного игрока вызвал конкуренцию на украинском рынке авиаперелетов, тем самым сделав билеты дешевле.

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По подсчетам Мининфраструктуры, сейчас доля лоукостов в сообщении составляет 30%.

Еще одно знаковое событие 2018 в сфере авиа - впервые в истории международного партнерства ЕС "открыл небо" для полетов из аэропорта Ужгорода. Поэтому это дает основания для ожиданий еще больших свершений в сфере авиа.

Напомним, в Мининфраструктуры рассчитывают, что к 2030 году будет каждый второй украинец сможет летать (в 2017 такое мог себе позволить только каждый 20-й украинец).

3. Децентрализация: исторический рекорд поступлений в местные бюджеты

Реформа децентрализации стартовала в 2014 году и призвана сделать украинские регионы сильнее.

За 11 месяцев 2018 г. доходы местных бюджетов составили 212 млрд грн, тогда как за весь предыдущий год - 192 млрд.

Бюджетные поступления объединенных территориальных общин в течение года в среднем выросли на 65%.

По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, сейчас на местах остаются 52% всех фискальных платежей, которыми могут напрямую распоряжаться общины.

Получается, что благодаря децентрализации местные бюджеты за 5 лет выросли в 4 раза и впервые превысили государственный бюджет.

В целом правительство имеет семь приоритетов и уже утвердило календарный график новой волны децентрализации. Ориентировочный срок принятия всех необходимых решений - около 600 дней (1,5 года). Поэтому к 2020 году вся территория Украины должна состоять из местных общин.

4. Ремонт дорог: в 2018 году отремонтировали больше, чем за четыре предыдущих года вместе

Дороги - это наши кровеносные сосуды для развития экономики, поэтому их состояние напрямую влияет на финансовые достижения.

В 2018 году правительство запустило Дорожный фонд и начало децентрализацию "Укравтодора", что дало безусловный эффект.

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С 1 января специальный бюджетный фонд аккумулирует поступления в бюджет, которіе связаны с автомобильной отраслью, и направляет их исключительно на строительство и ремонт автодорог, а также повышение безопасности движения.

В 2018 году в фонд направили 50% поступлений, в 2019 году - 75%, а в 2020 году в фонд пойдет 100% поступлений отрасли.

Децентрализация привела к тому, что теперь "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тысяч километров дорог, а другие 120 тысяч будут подчинены областному уровню с гарантированным финансированием из Дорожного фонда.



Благодаря этим новациям в 2018 году за счет госбюджета удалось восстановить 3800 км дорог .

Это больше чем за 4 предыдущих года в целом.

На местах также наблюдается значительный прогресс в восстановлении дорог, однако есть и области, которые не очень активно ремонтируют дороги.

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Также важно, что в 2018 году правительство одобрило Национальную транспортную стратегию до 2030 года , а также Программу развития украинских дорог на 2018-2022 годы.

Поэтому к 2030 году на украинских дорогах должна быть нулевая смертность, а травматизм уменьшен на 90%.

С 2020 года в "Укравтодоре" планируют отказаться от ямочного ремонта. Будут только строительство, реконструкция, эксплуатационные расходы и капитальный ремонт.

А за пять лет качественными путями в Украине должны быть соединены все областные центры.

5. Экспорт и торговля: подальше от России, ближе к ЕС

За 10 месяцев этого года украинские компании получили от экспорта около $39 млрд .
За год экспорт украинских товаров вырос на 10%. В частности, на 17% вырос экспорт электротехнического оборудования, на 7% - транспортных средств на 7%, на 10-17% - одежды и обуви на и на 18% - мебели.

Важно, что доля ЕС в нашем экспорте достигла 42% (в импорте - 43%). А за год экспорт в ЕС из Украины вырос на 16%.

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Еще важнее, что зависимость Украины от российского рынка понемногу уходит в небытие.

Сейчас экспорт в Россию составляет лишь 7,8%.

Несмотря на то что Россия как отдельная страна остается нашим ключевым торговым партнером, ее уверенно догоняют Польша - 7,1%, Италия - 5,7%, Турция- 5,2%.

Важным достижением для диверсификации украинского экспорта стало создание зоны свободной торговли с Израилем, которое юридически запустится уже в 2019 году.

6. Финансовые законы: среднесрочное бюджетное планирование, закон о валюте и кодекс по процедуре банкротства

Различные по сферам действия, но одинаково важные для экономического развития и финансовой защиты украинцев.

21 июня Рада приняла закон о валюте в целом. 13-страничный закон должен полностью поменять регулирование валютных операций в Украине, которое не менялось с 1993 года.

Главной новацией принятого закона является принцип "разрешено все, что прямо не запрещено".

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Все положения закона до сих пор не работают, впрочем украинцы получили право инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

Отменен весь валютный контроль за операциями на сумму менее 150 тыс. грн - около $5,5 тыс (а это около 40% всех операций с валютой).

Еще один важный закон, который Рада приняла в октябре 2018 г. - Кодекс по процедурам банкротства.

Документ устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Документом предусматривается возможность признавать банкротами физических лиц. До принятия закона в действующем законодательстве такой опции не было. В суде можно будет договориться о реструктуризации или удовлетворить требования кредитора.

Это вместе с принятым законом о защите прав кредитования должно сделать банковскую систему более безопасной и надежной как для граждан, так и для банков.

6 декабря Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс , и теперь в Украине будут планировать госбюджет на три года вперед. Это позволит реализовывать системные реформы, а также повысит степень ответственности распорядителей бюджета за эффективность своей работы.

"Министерства и государственные учреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на более длительную перспективу, чем мы привыкли", - пояснили преимущества закона в Минфине.

7. Госбюджет в ноябре и новая программа с МВФ

В этом году Госбюджет на 2019 год народные депутаты приняли рекордно рано - 23 ноября в 6 утра, хотя имели время до 1 декабря. Но это нужно было для новой программы МВФ, чтобы Украина не оказалась перед дефолтом.

Ключевые цифры на 2019 год следующие: доходы - 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн. Дефицит при этом остался неизменным - 89 млрд грн или 2,3% ВВП, как и требовал МВФ.

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В Бюджете предусмотрены среднегодовой рост ВВП на уровне 3% в год, инфляция - 7,4%, а среднегодовой курс доллара рассчитывали на уровне 29,4 грн/$.

В конце концов принятый вовремя бюджет помог Украины продолжить сотрудничество с МВФ - 18 декабря фонд поддержал новую программу финансирования stand-by для Украины на $3,9 млрд, базирующуюся на четырех приоритетных направлениях .

21 декабря Международный валютный фонд уже перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере $1,4 трлн. Впрочем для получения всех денег Украине выдвинули ряд требований, зафиксированных в Меморандуме МВФ .

8. Рекордные резервы и прибыльный год для банков

Благодаря поступлению транша от МВФ международные резервы Украины выросли до $20,1 млрд.

Это максимум за последние 5 лет значения. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Это своеобразная гарантия того, что экономика Украины стабильна накануне финансово тяжелого 2019 года, когда Украина предстанет перед рекордными долговыми выплатами (ведь около трети бюджета-2019 пойдет именно на выплату и обслуживание долгов), президентскими и парламентскими выборами и вероятным финансовым мировым кризисом, о котором недавно предупредили в МВФ .

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Важным 2018 год оказался для банков.

По итогам года банковская система Украины впервые за последние годы получит прибыль , которая к тому же может стать рекордной более чем за десять лет.

За январь-октябрь, согласно отчету НБУ, украинские банки уже заработали 14,8 млрд грн. За эти 10 месяцев прибыль украинских банков выросла в семь раз, что является безусловным показателем "выздоровления" украинской банковской системы и экономики в целом.

Запомнится 2018 год и противоречивыми экономическими достижениями. В частности, Рада легализовала так называемые "евробляхи", растаможивание которых, согласно планам Минфина, принесут в бюджет 2019 только 1 млрд грн. Также парламент в очередной раз продлил действие моратория на продажу земли и отложил запуск накопительного уровня пенсионной системы, что произведет негативный эффект на украинскую экономику в 2019 году.

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