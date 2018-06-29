Drive Ukraine 2030: какой будет украинская инфраструктура через 12 лет. Инфографика

29 июня, 2018, 14:26

Ульяна Букатюк

Пересечь Украину за 10 часов и доехать до аэропорта за час с любой точки в стране. Что еще предусматривает транспортная стратегия-2030

30 мая правительство одобрило Национальную транспортную стратегию до 2030 года. А 21 июня Мининфраструктуры презентовало документ для широкой общественности.

Выглядит Drive Ukraine 2030 крайне амбициозно: попробуйте спланировать проекты на 12 лет в стране, где каждый год со скрипом принимают бюджет.

По словам Министра инфраструктуры Владимира Омеляна, украинское государство в вопросе развития транспортной инфраструктуры еще никогда не смотрело так далеко и не видело перспективу 2030 года.

Впрочем, в Министерстве все же решились положить конец бальзамированию старого заржавелого советского наследия и открыть путь коренной модернизации транспортной инфраструктуры:

“Мы можем бесконечно латать дороги или модернизировать вагоны, которым по 40 и более лет. Но только амбициозные планы и “большая инфраструктурная революция” могут дать Украине новое качество. Построение современного государства требует современного подхода”,- заявил министр во время презентации.

Кроме того, наличие и пошаговое выполнение долгосрочной стратегии является мощным сигналом международным партнерам и инвесторам, что Украина уверенно смотрит в будущее и видит себя важной частью мировых транспортно-логистических процессов, убежден Омелян.

Так какой может быть инфраструктура Украины уже в 2030 году

Дороги

В Drive Ukraine 2030 предусмотрено, что за 12 лет в Украине будет 10 автобанов, построенных по принципу концессии. Начать строительство первой платной дороги в Министерстве планируют уже в 2019 году - ею должна стать дорога из Киева до Белой Церкви.

Напомним, для украинских дорог в правительстве предусмотрен отдельный документ - Программа развития украинских дорог на 2018-2022 годы. Согласно ей, за пять лет качественными путями в Украине должны быть соединены все областные центры.

Читайте также: Без ямочного ремонта и халтуры. Что обещают украинским дорогам

Прежде всего будут развивать направления Львов-Киев-Харьков-Донецк, Киев-Керчь, Полтава-Днепр.

Также в стратегии предусмотрена международная интеграция украинских автодорог: Go Highway, Via Carpatia, продление Одесса-Рени до Греции.

В МИ рассчитывают, что к 2030 году Украину в среднем за 10 часов можно будет пересечь с востока на запад и с севера на юг.

Чтобы новые и уже построенные дороги не разрушались и служили как можно дольше, на них будут работать более 100 комплексов автоматического весового контроля.

Также в МИ рассчитывают за 12 лет существенно улучшить безопасность на дорогах. В частности, до 2030 года на украинских автодорогах должна быть нулевая детская смертность, травматизм уменьшен на 90%. Для этого на безопасность Дорожного фонда предусмотрено 35 млрд грн.

Содержит стратегия и новации, например, строительство интеллектуальных дорог для движения беспилотного транспорта, создание системы контроля трафика (с использованием Big Data). Также – создание Smart-road: пилотная дорога, которая генерирует электроэнергию.

Автомобили и общественный транспорт

Больше электрокаров и меньше грузовиков - так кратко можно сформулировать планы министерства на автомобильную отрасль.

Согласно стратегии, доля продаж электрокаров в Украине к 2030 году должна возрасти до 50% рынка. Кроме того, в МИ рассчитывают на открытие в Украине заводов по их производству.

Также в министерстве рассчитывают на строительство в Украине Tesla Gigafactory по производству аккумуляторных батарей и солнечных панелей.

Читайте также: Электрокары ощутимо подешевеют. Все, что нужно знать перед покупкой электромобиля

Относительно грузовиков, в планах увеличение производительности автопарка на 35% и уменьшение общего количества грузовых автомобилей на 22%. Все ради того, чтобы улучшить украинскую экологию и разгрузить от фур украинские пути.

Осуществить намерение рассчитывают за счет обновления автопарка: дешевые кредиты для бизнеса должны способствовать обновлению инфраструктуры с высокой производительностью.

Изменения ждут и систему общественного транспорта. Забыть про маршрутки и перейти на неолайнери, предлагают в Министерстве с февраля. Правительство утвердило изменения в двух постановлениях, касающихся порядка проведения конкурса на регулярных автобусных маршрутах и правил предоставления услуг на автомобильном транспорте.

За счет этих изменений свободный рынок должен привести к замене маршруток на комфортабельные автобусы, уверены в министерстве.

Читайте также: Не Богом данные. Когда украинцы смогут забыть о желтых маршрутках

К 2030 году весь общественный транспорт будет на 100% электрический и обновленный.

Также в министерстве рассчитывают, что к 2030 году в Украине заработает единый билет для всех видов транспорта.

Авиаотрасль

Впечатляющая цифра - до 2030 года в Украине должно работать 50 аэропортов. Сейчас таких - 19.

В МИ рассчитывают, что благодаря этому среднее время добирания до аэропорта должен составлять около одного часа с любой точки Украины.

Поэтому до 2030 года пользоваться выгодами авиасообщение должна половина населения страны (сейчас это 3-4% населения). К тому же бюджетно - 50% авиаперевозок в Украине должны быть low-cost сегментом.

Читайте также: Крылья в моде. Почему на треть “взлетели” авиаперевозки в Украине и что впереди

В целом украинцы смогут летать в 350 направлениям из всех аэропортов Украины.

Не менее впечатляют детализированные цели в отношении отдельных аэропортов. Например, годовой пассажиропоток главного аэропорта страны “Борисполь” должен составлять 36 млн пассажиров “Львов” примет 3,5 млн (при том, что в 2017 году все украинские аэропорты приняли 10,5 млн пассажиров).

В министерстве делают “ставку” на региональные аэропорты. Сейчас 98% пассажиропотока приходится на 7 аэропортов.

Железная дорога

“Укрзализныця” должна избавиться от монополии. Государству будут принадлежать только инфраструктура и дорожное полотно, остальное (вагоны, локомотивы) обеспечивать государство и частные игроки.

Конкуренция должна привести к 100% обновление подвижного состава. Помочь в этом также должна сотрудничество с мировыми компаниями типа General Electric, Bombardier, Greenbrier тому подобное.

Средняя скорость железной дороги в Украине к 2030 году должна составить 150 км/час. сейчас средняя скорость украинских поездов – 58,2 км/час.

Кроме того, в планах замена украинской колеи на более узкую европейского образца. В МИ рассчитывают изменить пути на направлениях Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Днепр.

Читайте также: За два часа из Киева до Львова, или Неспешная романтика плацкарта. Куда заедет “Укрзализныця”

“Эти шаги дадут возможность вывести Укрзализныцю в топ-5 железных дорог мира по финансовым показателям”, - говорится в стратегии Drive Ukraine 2030.

Ко всему – Украина может серьезно заявить о себе как участник проекта Нового шелкового пути, для чего нужен прозрачный и эффективный механизм оформления таможенных грузов, качественная система железнодорожных и автомобильных магистралей.

Морское сообщение

Должно быть создано морское "единое окно" во всех украинских портах. Это информационная система, которая даст возможность упорядоченно собирать и анализировать данные о судна. Также Стратегия предусматривает: устранение коррупционной составляющей, низкие тарифы, комфортную логистику.

Доля груза, который будут обслуживать украинские порты, в черноморском бассейне – 30%.

Украинские порты в рейтинге ТОП-100 крупнейших контейнерных портов мира.

Также большие надежды в МИ возлагают на восстановление речного транспорта. К 2030 году 50 млн тонн в год должны быть перевезены Днепром и другими реками. Это в свою очередь поспособствует разгрузке украинских автодорог и сокращению грузовиков.

Hyperloop и инвестиции

Идея, которая еще несколько лет назад казалась нереальной, вызвала немало насмешек в сети после того, как Омелян выразил планы относительно проекта в марте этого года. Однако уже в июне министр подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в сфере внедрения технологии Hyperloop в Украине. Поэтому шутки стали не столь жесткими.

В случае успешного запуска проекта территорией Украины могут пройти 5 из 11 глобальных ветвей сверхскоростного наземного транспорта Hyperloop.

Три из них были прочерчены через Киев:

- первая соединит Китай, Европу и Канаду;

- вторая — Азию, Ближний Восток, Европу и Северную Африку;

- третья — Испанию и Китай.

Поэтому с Днепра и Кривого Рога на таком транспортном средстве можно будет добраться до Индии, а из Харькова, Донецка или Одессы — в Америку.

Конечно, такие амбициозные планы невозможны без колоссальных средств. В МИ рассчитывают привлечь в транспортную сферу около $60 млрд. Из них - около половины из государственных средств. Остальные хотят привлечь от инвесторов и кредиторов.

В Украину рассчитывают привлечь мировые компании вроде Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair.

Также в планах имплементировать Соглашение об Ассоциации с ЕС – а это одобрение и выполнение пакета инфраструктурного законодательства, выполнение директив ЕС.