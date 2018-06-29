 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Drive Ukraine 2030: какой будет украинская инфраструктура через 12 лет. Инфографика

Пересечь Украину за 10 часов и доехать до аэропорта за час с любой точки в стране. Что еще предусматривает транспортная стратегия-2030

30 мая правительство одобрило Национальную транспортную стратегию до 2030 года. А 21 июня Мининфраструктуры презентовало документ для широкой общественности.

Выглядит Drive Ukraine 2030 крайне амбициозно: попробуйте спланировать проекты на 12 лет в стране, где каждый год со скрипом принимают бюджет.

По словам Министра инфраструктуры Владимира Омеляна, украинское государство в вопросе развития транспортной инфраструктуры еще никогда не смотрело так далеко и не видело перспективу 2030 года.

Впрочем, в Министерстве все же решились положить конец бальзамированию старого заржавелого советского наследия и открыть путь коренной модернизации транспортной инфраструктуры:

“Мы можем бесконечно латать дороги или модернизировать вагоны, которым по 40 и более лет. Но только амбициозные планы и “большая инфраструктурная революция” могут дать Украине новое качество. Построение современного государства требует современного подхода”,- заявил министр во время презентации.

Кроме того, наличие и пошаговое выполнение долгосрочной стратегии является мощным сигналом международным партнерам и инвесторам, что Украина уверенно смотрит в будущее и видит себя важной частью мировых транспортно-логистических процессов, убежден Омелян.

Так какой может быть инфраструктура Украины уже в 2030 году

Дороги

В Drive Ukraine 2030 предусмотрено, что за 12 лет в Украине будет 10 автобанов, построенных по принципу концессии. Начать строительство первой платной дороги в Министерстве планируют уже в 2019 году - ею должна стать дорога из Киева до Белой Церкви.

Напомним, для украинских дорог в правительстве предусмотрен отдельный документ - Программа развития украинских дорог на 2018-2022 годы. Согласно ей, за пять лет качественными путями в Украине должны быть соединены все областные центры.

Читайте также: Без ямочного ремонта и халтуры. Что обещают украинским дорогам

Прежде всего будут развивать направления Львов-Киев-Харьков-Донецк, Киев-Керчь, Полтава-Днепр.

Также в стратегии предусмотрена международная интеграция украинских автодорог: Go Highway, Via Carpatia, продление Одесса-Рени до Греции.

В МИ рассчитывают, что к 2030 году Украину в среднем за 10 часов можно будет пересечь с востока на запад и с севера на юг.

Чтобы новые и уже построенные дороги не разрушались и служили как можно дольше, на них будут работать более 100 комплексов автоматического весового контроля.

Также в МИ рассчитывают за 12 лет существенно улучшить безопасность на дорогах. В частности, до 2030 года на украинских автодорогах должна быть нулевая детская смертность, травматизм уменьшен на 90%. Для этого на безопасность Дорожного фонда предусмотрено 35 млрд грн.

Содержит стратегия и новации, например, строительство интеллектуальных дорог для движения беспилотного транспорта, создание системы контроля трафика (с использованием Big Data). Также – создание Smart-road: пилотная дорога, которая генерирует электроэнергию.

Автомобили и общественный транспорт

Больше электрокаров и меньше грузовиков - так кратко можно сформулировать планы министерства на автомобильную отрасль.

Согласно стратегии, доля продаж электрокаров в Украине к 2030 году должна возрасти до 50% рынка. Кроме того, в МИ рассчитывают на открытие в Украине заводов по их производству.

Также в министерстве рассчитывают на строительство в Украине Tesla Gigafactory по производству аккумуляторных батарей и солнечных панелей.

Читайте также: Электрокары ощутимо подешевеют. Все, что нужно знать перед покупкой электромобиля

Относительно грузовиков, в планах увеличение производительности автопарка на 35% и уменьшение общего количества грузовых автомобилей на 22%. Все ради того, чтобы улучшить украинскую экологию и разгрузить от фур украинские пути.

Осуществить намерение рассчитывают за счет обновления автопарка: дешевые кредиты для бизнеса должны способствовать обновлению инфраструктуры с высокой производительностью.

Изменения ждут и систему общественного транспорта. Забыть про маршрутки и перейти на неолайнери, предлагают в Министерстве с февраля. Правительство утвердило изменения в двух постановлениях, касающихся порядка проведения конкурса на регулярных автобусных маршрутах и правил предоставления услуг на автомобильном транспорте.

За счет этих изменений свободный рынок должен привести к замене маршруток на комфортабельные автобусы, уверены в министерстве.

Читайте также: Не Богом данные. Когда украинцы смогут забыть о желтых маршрутках

К 2030 году весь общественный транспорт будет на 100% электрический и обновленный.

Также в министерстве рассчитывают, что к 2030 году в Украине заработает единый билет для всех видов транспорта.

Авиаотрасль

Впечатляющая цифра - до 2030 года в Украине должно работать 50 аэропортов. Сейчас таких - 19.

В МИ рассчитывают, что благодаря этому среднее время добирания до аэропорта должен составлять около одного часа с любой точки Украины.

Поэтому до 2030 года пользоваться выгодами авиасообщение должна половина населения страны (сейчас это 3-4% населения). К тому же бюджетно - 50% авиаперевозок в Украине должны быть low-cost сегментом.

Читайте также: Крылья в моде. Почему на треть “взлетели” авиаперевозки в Украине и что впереди

В целом украинцы смогут летать в 350 направлениям из всех аэропортов Украины.

Не менее впечатляют детализированные цели в отношении отдельных аэропортов. Например, годовой пассажиропоток главного аэропорта страны “Борисполь” должен составлять 36 млн пассажиров “Львов” примет 3,5 млн (при том, что в 2017 году все украинские аэропорты приняли 10,5 млн пассажиров).

В министерстве делают “ставку” на региональные аэропорты. Сейчас 98% пассажиропотока приходится на 7 аэропортов.

Железная дорога

“Укрзализныця” должна избавиться от монополии. Государству будут принадлежать только инфраструктура и дорожное полотно, остальное (вагоны, локомотивы) обеспечивать государство и частные игроки.

Конкуренция должна привести к 100% обновление подвижного состава. Помочь в этом также должна сотрудничество с мировыми компаниями типа General Electric, Bombardier, Greenbrier тому подобное.

Средняя скорость железной дороги в Украине к 2030 году должна составить 150 км/час. сейчас средняя скорость украинских поездов – 58,2 км/час.

Кроме того, в планах замена украинской колеи на более узкую европейского образца. В МИ рассчитывают изменить пути на направлениях Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Днепр.

Читайте также: За два часа из Киева до Львова, или Неспешная романтика плацкарта. Куда заедет “Укрзализныця”

“Эти шаги дадут возможность вывести Укрзализныцю в топ-5 железных дорог мира по финансовым показателям”, - говорится в стратегии Drive Ukraine 2030.

Ко всему – Украина может серьезно заявить о себе как участник проекта Нового шелкового пути, для чего нужен прозрачный и эффективный механизм оформления таможенных грузов, качественная система железнодорожных и автомобильных магистралей.

Морское сообщение

Должно быть создано морское "единое окно" во всех украинских портах. Это информационная система, которая даст возможность упорядоченно собирать и анализировать данные о судна. Также Стратегия предусматривает: устранение коррупционной составляющей, низкие тарифы, комфортную логистику.

Доля груза, который будут обслуживать украинские порты, в черноморском бассейне – 30%.

Украинские порты в рейтинге ТОП-100 крупнейших контейнерных портов мира.

Также большие надежды в МИ возлагают на восстановление речного транспорта. К 2030 году 50 млн тонн в год должны быть перевезены Днепром и другими реками. Это в свою очередь поспособствует разгрузке украинских автодорог и сокращению грузовиков.

Hyperloop и инвестиции

Идея, которая еще несколько лет назад казалась нереальной, вызвала немало насмешек в сети после того, как Омелян выразил планы относительно проекта в марте этого года. Однако уже в июне министр подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в сфере внедрения технологии Hyperloop в Украине. Поэтому шутки стали не столь жесткими.

В случае успешного запуска проекта территорией Украины могут пройти 5 из 11 глобальных ветвей сверхскоростного наземного транспорта Hyperloop.

Три из них были прочерчены через Киев:

- первая соединит Китай, Европу и Канаду;

- вторая — Азию, Ближний Восток, Европу и Северную Африку;

- третья — Испанию и Китай.

Поэтому с Днепра и Кривого Рога на таком транспортном средстве можно будет добраться до Индии, а из Харькова, Донецка или Одессы — в Америку.

Конечно, такие амбициозные планы невозможны без колоссальных средств. В МИ рассчитывают привлечь в транспортную сферу около $60 млрд. Из них - около половины из государственных средств. Остальные хотят привлечь от инвесторов и кредиторов.

В Украину рассчитывают привлечь мировые компании вроде Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair.

Также в планах имплементировать Соглашение об Ассоциации с ЕС – а это одобрение и выполнение пакета инфраструктурного законодательства, выполнение директив ЕС.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать