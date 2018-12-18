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На сколько "обеднели" украинцы с 2013 года. НБУ сравнил данные с 2018 годом


фото: bank.gov.ua
В первом полугодии 2018 реальный имеющийся доход населения составлял 82% от уровня 2013 года

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка, пишет "Экономическая правда".

Согласно документу, в 2018 году финансовое состояние домохозяйств продолжало улучшаться.

В I полугодии 2018 г. реальный располагаемый доход населения вырос на 9,8% р/с, но пока составляет 82% от уровня 2013 года.

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Рост реального имеющегося дохода ускорился благодаря пересмотру заработных плат, социальных выплат, увеличению заработков трудовых мигрантов и замедлению инфляции, объясняют в НБУ.

Основной драйвер роста - заработная плата. Она увеличилась на 26%.

Минимальная зарплата выросла на 16%, поэтому в этом году ее влияние на динамику средней зарплаты незначительно.

Также все еще высокая инфляция привела к тому, что реальный имеющийся доход части населения с низкими зарплатами вырос умеренно.

Объем зарплаты, полученной украинцами за рубежом, увеличился на 43% годом ранее.

Однако в 2018 году темпы прироста количества трудовых мигрантов из Украины замедляются, в частности из-за насыщения рынка Польши.

"Тенденция роста реального имеющегося дохода сохранится и в дальнейшем. За девять месяцев реальная зарплата увеличилась на 13% р/с, в частности в III квартале - почти на 15% р/с, поэтому за полный год темп ее прироста, вероятно, составит около 13%", - говорится в отчете.

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Кроме того, по мнению специалистов НБУ, в 2019 году возможно замедление реальных доходов населения из-за низких темпов роста ВВП и жесткой фискальной политики, что будет ограничивать рост зарплат в бюджетной сфере.

"Платежеспособность домохозяйств повысилась, а относительная долговая нагрузка на них снизилось", - резюмируют в НБУ.

Отмечается, что депозитная база банков росла, но в более низком темпе, чем кредитование.

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