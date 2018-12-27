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Видим реальный экономический рост, а не спекулятивный разогрев экономики, - Кубив об итогах года


фото: kmu.gov.ua
Экономика Украины продолжила рост. Прогноз остается позитивным

Об этом во время заседания правительства заявил первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в эфире Еспресо.TV

"Рост ВВП по итогам года составит более 3%", - заявил министр.

По словам Кубива, успехи в реформировании страны отметили международные партнеры Украины. В частности, министр напомнил об успешных переговорах с МВФ, кредите Всемирного банка и сотрудничестве с ЕС.

"Сегодня мы имеем возможность наблюдать реальный экономический рост, а не спекулятивный разогрев экономики", - заявил министр экономического развития.

По его словам, украинские промышленники за 11 месяцев 2018 г. выработали на 2% больше, чем в прошлом году.

"Химическое производство за этот период выросло почти на 19%, автомобилестроение - на 12%", - заявил глава МЭРТ.

Также министр отметил рост экспорта: за 10 месяцев этого года украинские компании получили от экспорта около $39 млрд.

Кроме того, среди достижений 2018 Кубив вспомнил о заключении соглашения с Израилем, которую правительство должно юридически подписать уже в первые месяцы 2019 года.

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