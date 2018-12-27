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В 2018 в Украине отремонтировали больше дорог, чем за четыре предыдущих года вместе, - Кубив


фото: kievvlast
Рост экономики стимулирует улучшение условий ведения бизнеса и развитие инфраструктуры

Об этом во время заседания правительства заявил первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в эфире Еспресо.TV

Министр напомнил, что именно в 2018 году правительство запустило Дорожный фонд и начал децентрализацию "Укравтодора", что дало безусловный эффект:

"3800 км дорог было восстановлено в 2018 за счет государственного бюджета. Это больше чем за 4 предыдущих года в целом", - заявил глава МЭРТ.

"В 2019 мы продолжим развивать инфраструктуру. Заложили более 55 млрд грн на строительство дорог в Государственном дорожном фонде. Качественных дорог будет становиться больше", - заверил Кубив.

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  • В декабре прошлого года на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Украине на 2018 планировали направить 1,9 миллиарда гривень.

  • 18 сентября Рада приняла в первом чтении приняла законопроект №8492 по снижению смертности и травматизма на дорогах, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности.

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