В 2018 в Украине отремонтировали больше дорог, чем за четыре предыдущих года вместе, - Кубив

27 декабря, 2018, 12:25

Рост экономики стимулирует улучшение условий ведения бизнеса и развитие инфраструктуры

Об этом во время заседания правительства заявил первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в эфире Еспресо.TV

Министр напомнил, что именно в 2018 году правительство запустило Дорожный фонд и начал децентрализацию "Укравтодора", что дало безусловный эффект:

"3800 км дорог было восстановлено в 2018 за счет государственного бюджета. Это больше чем за 4 предыдущих года в целом", - заявил глава МЭРТ.

"В 2019 мы продолжим развивать инфраструктуру. Заложили более 55 млрд грн на строительство дорог в Государственном дорожном фонде. Качественных дорог будет становиться больше", - заверил Кубив.

Читайте также: В 2018 году на украинские дороги ждут серьезные изменения. Что будут делать

Напомним, в сентябре в правительстве объявили о начале тендерных процедур по закупкам автоматических систем контроля скорости на дорогах.

30 мая правительство одобрило Национальную транспортную стратегию до 2030 года. Согласно документу, к 2030 году на украинских дорогах должна быть нулевая смертность, а травматизм уменьшен на 90%. Для этого на безопасность с Дорожного фонда предусмотрено 35 млрд грн.