В 2018 в Украине отремонтировали больше дорог, чем за четыре предыдущих года вместе, - Кубив
Об этом во время заседания правительства заявил первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в эфире Еспресо.TV
Министр напомнил, что именно в 2018 году правительство запустило Дорожный фонд и начал децентрализацию "Укравтодора", что дало безусловный эффект:
"3800 км дорог было восстановлено в 2018 за счет государственного бюджета. Это больше чем за 4 предыдущих года в целом", - заявил глава МЭРТ.
"В 2019 мы продолжим развивать инфраструктуру. Заложили более 55 млрд грн на строительство дорог в Государственном дорожном фонде. Качественных дорог будет становиться больше", - заверил Кубив.
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- Напомним, в сентябре в правительстве объявили о начале тендерных процедур по закупкам автоматических систем контроля скорости на дорогах.
- 30 мая правительство одобрило Национальную транспортную стратегию до 2030 года. Согласно документу, к 2030 году на украинских дорогах должна быть нулевая смертность, а травматизм уменьшен на 90%. Для этого на безопасность с Дорожного фонда предусмотрено 35 млрд грн.
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В декабре прошлого года на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Украине на 2018 планировали направить 1,9 миллиарда гривень.
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18 сентября Рада приняла в первом чтении приняла законопроект №8492 по снижению смертности и травматизма на дорогах, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности.
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