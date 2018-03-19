Выбрать семейного врача: как жить в условиях медицинской реформы

19 марта, 2018, 11:59

Ульяна Букатюк

Пошаговая инструкция, как выбрать семейного врача и записаться на прием онлайн, испытанная на собственном опыте. К чему следует быть готовыми

Уже с 1 апреля 2018 украинцы начнут подписывать декларации с семейными врачами. И есть еще немало граждан, которые не знают, кому доверить свое здоровье. Как без значительных усилий найти своего врача и к чему следует быть готовыми в рамках реформы здравоохранения

Способы поиска врача

Еспресо.TV уже не раз объяснял тонкости медицинской реформы, которая вступила в силу в Украине с начала 2018 года. Главная новация - теперь государственные деньги будут “ходить” за пациентом, а не за заведением, где тот прописан.

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И ради того, чтобы пользоваться всеми преимуществами будущей системы здравоохранения, нужно найти семейного врача. Именно он должен стать для вас или даже вашей семьи своеобразным персональным менеджером здоровья, услуги которого оплатит государство.

Найти своего врача - еще и необходимое условие, ибо вскоре без направления от него будет нельзя к узкопрофильным медикам (вроде дерматолога, офтальмолога, гинеколога). В таком случае придется платить за консультацию из своего кармана.

Как же найти своего медика и что для этого нужно?

Способ 1. У вас уже есть хороший медик

Для того чтобы стать вашим семейным врачом (но необязательно всей семьи, каждый член семьи может иметь разных медиков), он должен иметь специализацию семейного врача или терапевта. Если вам еще нет 18 лет - семейного врача или педиатра.

Он может работать, как в государственном или коммунальном медучреждении, так и в частном. Может быть даже врачом-ФОПом.

Следующее требование: вы довольны его услугами (качеством, знаниями, внимательностью, вежливостью и т. п) и вам удобно к нему обращаться. Медик может жить в другом городе или районе - это не станет помехой декларации. Однако, в ваших интересах, чтобы обращаться за помощью было ближе и легче.

Способ 2. Коммуникация

Предусматривает несколько больше усилий и немало потраченного времени - спрашивайте у коллег, друзей, знакомых, соседей, кто хороший медик. Если не помогает, можете обратиться в удобное для вас медицинское учреждение, спросить в регистратуре, походить на прием к нескольким специалистам (расспросить в очередях) в различных заведениях.

Обращайте внимание на опыт врача, спрашивайте, что он или она думают про прививки, гомеопатию, шлаки в организме, считает витамины действенными и тому подобное. Вот шпаргалка от медика Евгения Гончара.

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Способ 3. Онлайн-поиск

Несколько более удобный способ, потому что можно выбирать удобное для себя время и место, а также знакомиться с отзывами о враче, его опыте работы и тому подобное. Не нужно выстаивать часы в очередях, а во время приема можно устроить врачу допрос, как в предыдущем случае.

Также предварительно можно прочитать о медике, который вас интересует, на ресурсе Семейный врач или на сайте медучреждения. Мы выбирали врача именно таким образом. Ниже, как это можно сделать.

Во всех случаях стоит переспросить, есть ли у медика еще свободные места. Если все в порядке, попросите внести вас в список желающих и ждите 1 апреля.

Напомним, 1 семейный врач может подписать декларацию с 1800 пациентами, 1 врач-терапевт с 2000 пациентами, 1 врач-педиатр – 900 пациентами.

Как записаться к врачу онлайн

Чтобы облегчить гражданам жизнь в Украине, создали ряд онлайн-сервисов, которые позволяют записаться на прием к медику и еще дают немало возможностей, правда доступны они не для всех жителей Украины. Вот несколько бесплатных инструментов, которые помогут вам наконец решиться на выбор врача.

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Можно узнать, кто ваш семейный или участковый врач (указав адрес), искать по фамилии или специальности. Очень удобно, что для входа в систему достаточно ввести только свой номер и код с смс.

К системе подключено 5,1 тыс. врачей с 348 медицинских учреждений. Система ищет ближайшее к вам заведение, показывает профиль врачей с их расписаниями, номером кабинета и свободными до приема часами. Прием длится 15 минут.

К сожалению, сервис доступен только в городах Киев, Одесса, Днепр, Николаев и Краматорск.

Мы пользовались именно этим сервисом. Опыт оказался так себе: не пришло смс или письмо на электронную почту с подтвержденным временем, в профиле также не было видно. Поэтому советуем лучше записать в дневнике. Также на наше время было назначено еще одному человеку - возможно, через другой сервис. Под кабинетом была очередь, но врач принял прежде всего тех, кто записан.

2. Medics

С помощью сервиса можно записаться на прием к врачу (прием на 10 минут), сохранять свою медкартку в электронном виде, оставлять отзывы о врачах и оценивать их.

Присоединились уже 1227 медиков, есть смс-напоминание. Для регистрации достаточно ввести мобильный номер и придумать пароль. Есть возможность заполнить профиль с фото, картой прививок, группой крови и прочее.

Среди недостатков: пользоваться им пока что могут жители Ивано-Франковска, Хмельницкого, Нетешина, Набережной, Угорников, Микитинцев, Хриплина, Киева, Коломыи, Надворной, Полтавы, Моршина, Судебной Вишни и Мукачево.

3. Поликлиника без очередей

Сервис с подробной инструкцией по использованию. Система дает широкие возможности для пациента: выбрать район города, учреждение, врача, услуги и время приема (предусмотрено полчаса). Затем создает талон и смс-подтверждение.

Можно записаться к врачам в 19 населенных пунктах, правда, не во все медицинские учреждения.

4. Мой Медкабинет

Сайт и мобильное приложение от EMCIMED позволяет записываться на прием к врачу, но доступен пока только для жителей Черкасс, Броваров и Бахмута. От остальных отличается тем, что для пользования услугой необходима регистрация в медицинском учреждении и номер электронной медкарты.

Если вы дважды в течение двух месяцев создали online-запись на прием, но не посетили врача, или не отменили запись заблаговременно, сервис для вас временно заблокируют.

5.eHealth

Для начала необходимо использовать функцию поиска, которая покажет список врачей, имеющих свободные временные слоты. В результатах поиска необходимо выбрать врача и время визита.

При записи необходимо указать детали. Для записи на визит надо зарегистрироваться, приходит код подтверждения.

Сервис доступен для жителей Львова, Тернополя, Ужгорода и Луцка.

Как все будет с 1 апреля

После того, как вы нашли своего врача, с 1 апреля можно официально подписывать с ним декларацию. Подписывать декларацию можно и в мае, августе или даже позже. Поэтому не обязательно штурмовать медучреждения уже в апреле. Особенно, если вы уже подписали с медиком предварительное соглашение или просто договорились.

Отказать в подписании медик может только если набрал оптимальный объем практики ПТД в 2 тыс. пациентов или пациент отказывается выполнять медицинские предписания (но это не угрожает его жизни и здоровью).

С собой нужно захватить паспорт и идентификационный код (если с ребенком - свидетельство о рождении). Также понадобится телефон.

Ведь врач должен внести ваши данные в систему, вам поступит код подтверждения. В соглашении указывают основные данные о пациенте (имя, фамилия, дата рождения, контактные данные, номер паспорта), о враче (имя, фамилия, информация об образовании и квалификации, контактные данные и тому подобное), а также о заведении, где работает врач, или врач с частной практикой (код, информация о лицензии и тому подобное).

После авторизации врач должен распечатать декларацию, которую вы подпишите в двух экземплярах (один из них остается у вас), – и с этого момента вы можете обращаться к врачу в любое время.

Образец декларации

Декларация подписывается бессрочно, то есть вам не нужно будет переподписывать ее ежегодно. Если вы решите подписать соглашение с другим врачом - сможете сделать это в любое время.

Врач должен наблюдать за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностировать и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния, сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями, оказывать неотложную помощь, направлять пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, проводить профилактику и оказывать консультации. Основные анализы будут бесплатными.

Но приезжать на вызов с недавних пор ваш врач не обязан.

С 13 марта действует приказ МИНЗДРАВА № 157 об отмене ряда справок и бумажек, а также Книги записи вызовов врачей на дом. Ожидается, что пациент и врач смогут общаться по телефону и вместе принимать решение о необходимости визита по месту проживания пациента.

На случай отпуска или болезни у вашего врача должна быть замена — другой врач первичного звена или дежурный заведения первичной медицинской помощи. Если вам понадобится помощь, а вы находитесь в другом городе, обращайтесь в ближайшее заведение первичной медицинской помощи.

Если у вас нет подписанной декларации - в медицинской помощи вам не откажут, на первых порах можно обращаться в любое заведение.

Общины в селах смогут привлекать перспективных семейных врачей, создавая для них хорошие условия жизни и труда. Или же медик будет приезжать в населенный пункт на регулярные осмотры. Если врач не удовлетворяет требования - община может его изменить.

Как быть с узкоспециализированными медиками

Если вы прошли обследование у семейного врача и нуждаетесь в специализированной помощи, медик должен выписать вам направление к профильному специалисту. До конца года в МИНЗДРАВЕ обещают, что за направлением и справками не нужно будет ехать - оно будет в электронной системе. К слову, семейный врач указывает только профиль узкоспециализированного врача.

Пациент самостоятельно будет решать, к какому конкретному специалисту или в какое учреждение ему обратиться.

Такое обращение к медику также оплачивает государство, так же в случае с необходимостью стационарного лечения. Пакет платных услуг и тарифы на них в Министерстве обещают обнародовать в 2019 году, но 80% медицинских услуг останутся бесплатными. Если же пациент захочет попасть к специалисту “напрямую” (то есть, без направления) придется платить за его услуги самостоятельно.

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За ведение одного пациента медицинское учреждение или врач (если он ФЛП) будет получать от государства 370 грн за взрослого и вдвое больше пенсионеров и детей. Как распоряжаться средствами, решает главный врач учреждения (зарплата медика будет зависеть от этого) или же сам врач-предприниматель.

Но начнется начисление зарплаты врачам по новым правилам только с июля 2018 года. Для этого бюджетные клиники должны пройти процесс автономизации (при том все в районе, городе или ОТО) и подписать договор с Национальной службой здоровья Украины. Узкопрофильный специалист на первых этапах реформы будет получать меньше семейного врача.

Во время переходного периода медучреждения будут получать привычные государственные субвенции, поэтому без зарплаты вообще медики не должны остаться.

Финансирование вторичного (специализированного) и третичного (высокоспециализированного) звена системы здравоохранения по единому тарифу будет внедряться с 2019 года.

С 2020 года государство будет покрывать обследование, консультацию и назначение лечения врачом специализированного или высокоспециализированного медицинского учреждения только при условии направления от врача первичной медицинской помощи, поэтому до этого времени найти семейного врача все же стоит.