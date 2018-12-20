МВФ обнародовал Меморандум об экономической политике Украины до 2020 года

20 декабря, 2018, 10:29

Международный валютный фонд обнародовал текст Меморандума об экономической и финансовой политике, которого планирует придерживаться Украина в течение действия программы в 2018-2020 годах

Об этом сообщает "Правительственный портал" .

"Документ содержит направления работы Украины в сферах денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, бюджетной политики, а также политики в энергетическом и финансовом секторах, управлении, управлении государственными предприятиями и бизнес-климатом, а также 8 структурных маяков. Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы привлечь $3,9 млрд финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка Украины. Это укрепит национальную валюту и поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат", - объяснили в украинском правительстве.

Ключевые пункты Меморандума:

Монетарная политика

Независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса.

Инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году - 5% +/- 1%.

Повысится эффективность монетарной политики. Для этого Минфин будет подавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.

Фискальная политика

Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности:

• дефицит: 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.

• в начале 2019 - отмена ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ.

Во время выполнения программы не будет налоговой амнистии, но это ограничение не отрицает возможности проведения в будущем кампании по однократному декларированию активов физических лиц, при условии предварительного согласования ее условий и обоснования целей с экспертами МВФ. Не будут вводить также новые налоговые льготі, не будут снижать ставки налога на прибыль предприятий. Приостановлено также введение второго уровня пенсионной системы. В то же время Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.

Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.

Управление государственными финансами

Внедрение мероприятий, предусмотренных в рамках Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2021 годы, в частности, внедрение среднесрочного бюджетного планирования с 2019 года включительно с обзорами расходов и определением четких предельных показателей затрат ограничений на расходы.

Администрирование доходов

Объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица: налоговую и таможенную службы, подотчетные министерству финансов (до конца апреля 2019 - структурный маяк).

Конкурс на руководящие должности до конца апреля 2019 года.

Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования.

Энергетика

Повышение тарифов на газ и отопление в соответствии с ранее объявленным графиком.

Монетизация субсидий - пилотный проект стартует в марте 2019 года.

Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины".

Увеличение добычи газа.

Финансовая политика

Дальнейшее повышение устойчивости банковской системы

• Капитализация банков (минимум 7 процентов капитала первого уровня и 10 процентов КДК (CAR) до конца марта 2019)

• Совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц

• Восстановление платежеспособности ФГВФЛ до конца декабря 2019

• Решение проблемы недействующих кредитов (NPLs).

Усиление управления и прозрачности у государственных банков

• С конца декабря 2018 Минфин регулярно публикует квартальные КРИ для госбанков, а также отчитывается о прогрессе внедрения их стратегических планов и реструктуризации недействующих кредитов. Минфин также будет регулярно предоставлять отчеты, обобщать прогресс в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков (первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 - структурный маяк).

• Назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанке и Укрэксимбанке до конца марта 2019 года.

• К концу апреля 2019 Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков (банки работают как коммерческие и изолированы от политического вмешательства в операционные вопросы).

• Вход ЕБРР и IFC в капитал Сбербанка и Укргазбанка.

• Принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков (Закон "Сплит", № 2413 - структурный маяк).

Антикоррупционные меры

Начало работы Антикоррупционного суда. К концу апреля 2019 г. по крайней мере 35 антикоррупционных судей назначены в ВАСУ в соответствии с Законом № 2018/2447 и в соответствии с правилами и порядком, гарантирующими объективность и прозрачность процесса (структурный маяк).

Независимый аудит НАБУ (отчет об аудите должен быть окончательно завершен до конца июля 2019 - структурный маяк).

Требования о всестороннем и публичное декларирование имущества (Е-декларации) продолжают применяться к публично значимых лиц.

Борьба с отмыванием средств, внедрение AML / CFT (противодействие отмыванию средств и борьба с финансированием терроризма) - поправки в законодательство до конца марта 2019 по согласованию со специалистами МВФ.

Приватизация и реформа управления государственными предприятиями

Приватизация

Продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" в первой половине 2019 года.

Продажа менее 500 малых с помощью электронных аукционов (ProZorro до конца апреля 2019 года.

Сокращение перечня компаний, запрещенных к приватизации (законопроект до конца апреля 2019).

Принятие нового закона о концессиях и запуск концессионных пилотных проектов (в первой половине 2019 г.).

Управление государственными предприятиями

Контроль за фискальными рисками государственных предприятий

• Мониторинг и оценка фискальных рисков, создаваемых госпредприятиями.

• Комплексная система управления фискальными рисками (соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца июля 2019 г.) - оценка будет касаться государственных гарантий, ГЧП, местных заимствований.

Бизнес-климат и рынки

Продолжение дерегуляции

Работа над запуском рынка земли