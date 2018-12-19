МВФ назвал приоритеты новой программы кредитования Украины
Об этом говорится в заявлении на сайте МВФ.
В частности программа будет сосредоточена на таких приоритетах:
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продолжение текущей консолидации бюджета для дальнейшего уменьшения государственного долга;
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снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;
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усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;
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продвижение совокупности структурных реформ, в частности для совершенствования администрирования налогов, приватизации и управления.
Также в сообщении приводятся слова первого заместителя директора и. о. главы МВФ Дэвида Липтона об успехах украинской власти в восстановлении макроэкономической стабильности:
"Украинская власть успешно возобновила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Здравомыслящая фискальная и монетарная политика, гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит фискального и текущего счетов. Резервы были частично восстановлены, а доверие возросло", - заявил он.
Кроме того, Липтон предупреждает о значительных рисках по реализации новой программы, однако Украина уже сделала важные шаги по их снижению, в частности утверждения бюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление, принятие законодательства для улучшения управления в государственных банках.
- Напомним, 18 декабря МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины и выделит первый транш на $ 1,4 млрд .
- Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин считает, что Украина может получить $ 1,5 - 1,9 млрд помощи от МВФ в рамках новой программы до 25 декабря.
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