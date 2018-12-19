МВФ назвал приоритеты новой программы кредитования Украины

19 декабря, 2018, 08:30

Утвержденная 18 декабря новая программа финансирования stand-by для Украины на $ 3,9 млрд будет базироваться на четырех приоритетных направлениях

Об этом говорится в заявлении на сайте МВФ.

В частности программа будет сосредоточена на таких приоритетах:

продолжение текущей консолидации бюджета для дальнейшего уменьшения государственного долга;

снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;

усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;

продвижение совокупности структурных реформ, в частности для совершенствования администрирования налогов, приватизации и управления.

Также в сообщении приводятся слова первого заместителя директора и. о. главы МВФ Дэвида Липтона об успехах украинской власти в восстановлении макроэкономической стабильности:

"Украинская власть успешно возобновила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Здравомыслящая фискальная и монетарная политика, гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит фискального и текущего счетов. Резервы были частично восстановлены, а доверие возросло", - заявил он.

Кроме того, Липтон предупреждает о значительных рисках по реализации новой программы, однако Украина уже сделала важные шаги по их снижению, в частности утверждения бюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление, принятие законодательства для улучшения управления в государственных банках.