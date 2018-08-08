Деньги есть - дорог нет. Почему местная власть не спешит с ремонтом автодорог

8 августа, 2018, 17:30

Ульяна Букатюк

В Украине сложилась парадоксальная ситуация с ремонтом дорог: деньги на это в местных бюджетах есть, однако чиновники не спешат их осваивать. Почему так произошло

Дорожная реформа стартовала в начале года, но часть областей слабо продвинулись в ремонте автодорог. При том, что средства на ремонт выделили из Дорожного фонда еще в начале года.

Дорожная реформа

С 1 января 2018 "Укравтодор" отвечает лишь за 50 тысяч километров дорог. Остальные 120 тысяч подчинены областному уровню с гарантированным финансированием из Дорожного фонда.

Напомним, это специальный бюджетный фонд, который аккумулирует поступления в бюджет, связанные с автомобильной отраслью, и направляет их исключительно на строительство и ремонт автодорог, а также повышение безопасности движения.

В 2018 году в фонде предусмотрено 30-34 млрд грн. Распределяют их по такому принципу:

60% от этой суммы идет на дороги государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор";

35% — на дороги местного значения, за которые отвечают главы ОГА;

5% предусмотрено на безопасность движения.

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По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в этом году из фонда на областные дороги выделили 11 млрд грн. Эти деньги распределяются между областями пропорционально протяженности дорог местного значения.

Поэтому от начала года на ремонт и строительство дорог до каждого из областных бюджетов перечислено 300-600 млн. грн

Так, например, более 600 млн грн получат Харьковская (656 млн грн), Винницкая (623 млн грн) и Житомирская (617 млн грн) области. Свыше 500 миллионов гривен направлены в бюджеты Полтавской (558 млн грн), Донецкой (557 млн грн), Днепропетровской (553 млн грн), Киевской (550 млн грн), Львовской (583,2 млн грн) областей.

И по замыслу Мининфраструктуры, теперь каждый гражданин имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев.

Кто осваивает быстрее

"Укравтодор" со своей нагрузкой справляется. По данным ведомства, объемы ремонта дорог превышают запланированные.

А вот на местах, несмотря на то, что средства на счета областных бюджетов попали, осваивать их для ремонта дорог спешат не все.

В конце июня Омелян обнародовал статистику по освоению средств. За полгода дорожной реформы Киев освоил 69% выделенных средств, Ивано-Франковская область — 65%. И большинство регионов освоили за это время меньше половины, десять областей не преодолели даже отметку в 20%, а три области – и 10%. Черкасчина за полгода вообще не удосужилась потратить хоть копейку.

После замечания министра в конце июля статистика несколько изменилась, однако все еще удивляет. Топ-5 лучших областей по итогам июля: Ивано-Франковская – 89%, Хмельницкая – 77 %, г. Киев – 77 %, Винницкой – 69%, Черновицкая – 57%.

Худшие результаты в Луганской – 13%, Закарпатской – 13%, Ривненской – 14%, Черкасской – 15% и Полтавской – 15 % областях.

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Почему средства не используют

Омелян связывает пассивность в использовании средств с человеческим фактором:

"Кто-то вовремя не подготовился, кто-то провел тендеры, кто-то не подготовил документацию, потому что это длительный процесс. В странах Европейского Союза от планирования до физического строительства может проходить от 5 до 10 лет. В случае Украины мы тратим около полгода-год на документацию, технико-экономическое обоснование и все другие связанные вещи. Еще несколько месяцев идут на тендерные процедуры. Строительство происходит достаточно быстро – в течение одного строительного сезона”, - заявил министр в интервью сайту “Сегодня”.

Директор Национального секретариата CoST Ukraine Наталья Форсюк в комментарии Еспресо объясняет такую нерешительность на местах переходным периодом:

“Многие органы местного самоуправления были недостаточно подготовлены к передаче дорог местного значения, не хватает специалистов и опыта”.

Кроме того, в Мининфраструктуры рекомендуют ремонтировать дороги на местах по маршрутному принципу, то есть, если дорогу начали ремонтировать в одной области, то стоит продолжить ее ремонт и в другой, ведь нелогично латать ее кусками.

Однако для этого должны быть согласованы списки дорог для ремонта между местными органами и поданы на согласование Мининфраструктуры и “Укравтодора”. А это длительный процесс.

К тому же, на местах довольно трудно найти качественных подрядчиков. “В Украине есть два типа тендеров на строительство дорог. На первых борьба идет за кредиты "международных доноров" – например, ЕБРР или Всемирный банк. Участники – в основном, зарубежные компании. На вторых строители борются за подряды, которые оплачиваются из государственного или местного бюджетов”, - объясняет генеральный директор Автомагистраль-Юг Николай Тимофеев.

На "международные" торги, как правило, приходит больше десятка участников. На "местных" может быть 3-4 компании. Потому что у нас, как и раньше, огромные риски: политические, валютные, финансовые, замечает Тимофеев.

Депозиты и ответственность

Еще одна проблема в том, что деньги (не только из Дорожного фонда) могут задерживаться на депозитах в областных администрациях и органах местной власти.

То есть, деньги есть, но местная власть решила их сейчас не использовать, а подождать, пока те "обрастут" процентами.

По подсчетам Офиса из финансового и экономического анализа в ВРУ по состоянию на 1 июля 2018 года на депозитных счетах органы местной власти разместили 15 млрд грн.

Наибольшие вложения имеют Донецкая (3,9 млрд грн) и Днепропетровская области (2,2 млрд грн), большие депозиты также в Харьковской области (1,1 млрд грн).

Если же считать по объему депозитов в расчете на одного жителя, то больше всего накопили в Донецкой (944 грн), Волынской (702 грн) и Днепропетровской (576 грн) областях.

Источник: отдел финансового и экономического анализа в ВРУ

С одной стороны, если эти средства кладут на депозиты, а потом снимают — это прекрасная возможность заработать на свободных средствах, объясняет в эфире “Общественного радио” руководитель Офиса финансового и экономического анализа в ВРУ Виктор Мазярчук. Например, это может быть накопление средств на воплощение больших проектов.

Но с другой стороны, по словам Мазярчука, есть опасность, что эти средства накапливаются от того, что чиновники не знают, что с ними делать.

И каким образом заставить на местах эти деньги снять и распределить - пока непонятно. Ведь центральная власть не может напрямую давить на местную, возможны лишь убеждения, рекомендации.

Впрочем, министр инфраструктуры Владимир Омелян намерения ждать не имеет. Он заявил, что хочет сменить от 3 до 5 руководителей областных автодоров, в чьих регионах низкое качество дорог не сопоставима с целевым использованием средств Дорожного фонда.

"Мы должны в тех областях, которые худшие по показателям, изменить там руководителей, по-другому система работать не будет", - добавил Омелян.