Деньги есть - дорог нет. Почему местная власть не спешит с ремонтом автодорог
Дорожная реформа стартовала в начале года, но часть областей слабо продвинулись в ремонте автодорог. При том, что средства на ремонт выделили из Дорожного фонда еще в начале года.
Дорожная реформа
С 1 января 2018 "Укравтодор" отвечает лишь за 50 тысяч километров дорог. Остальные 120 тысяч подчинены областному уровню с гарантированным финансированием из Дорожного фонда.
Напомним, это специальный бюджетный фонд, который аккумулирует поступления в бюджет, связанные с автомобильной отраслью, и направляет их исключительно на строительство и ремонт автодорог, а также повышение безопасности движения.
В 2018 году в фонде предусмотрено 30-34 млрд грн. Распределяют их по такому принципу:
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60% от этой суммы идет на дороги государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор";
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35% — на дороги местного значения, за которые отвечают главы ОГА;
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5% предусмотрено на безопасность движения.
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По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в этом году из фонда на областные дороги выделили 11 млрд грн. Эти деньги распределяются между областями пропорционально протяженности дорог местного значения.
Поэтому от начала года на ремонт и строительство дорог до каждого из областных бюджетов перечислено 300-600 млн. грн
Так, например, более 600 млн грн получат Харьковская (656 млн грн), Винницкая (623 млн грн) и Житомирская (617 млн грн) области. Свыше 500 миллионов гривен направлены в бюджеты Полтавской (558 млн грн), Донецкой (557 млн грн), Днепропетровской (553 млн грн), Киевской (550 млн грн), Львовской (583,2 млн грн) областей.
И по замыслу Мининфраструктуры, теперь каждый гражданин имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев.
Кто осваивает быстрее
"Укравтодор" со своей нагрузкой справляется. По данным ведомства, объемы ремонта дорог превышают запланированные.
А вот на местах, несмотря на то, что средства на счета областных бюджетов попали, осваивать их для ремонта дорог спешат не все.
В конце июня Омелян обнародовал статистику по освоению средств. За полгода дорожной реформы Киев освоил 69% выделенных средств, Ивано-Франковская область — 65%. И большинство регионов освоили за это время меньше половины, десять областей не преодолели даже отметку в 20%, а три области – и 10%. Черкасчина за полгода вообще не удосужилась потратить хоть копейку.
После замечания министра в конце июля статистика несколько изменилась, однако все еще удивляет. Топ-5 лучших областей по итогам июля: Ивано-Франковская – 89%, Хмельницкая – 77 %, г. Киев – 77 %, Винницкой – 69%, Черновицкая – 57%.
Худшие результаты в Луганской – 13%, Закарпатской – 13%, Ривненской – 14%, Черкасской – 15% и Полтавской – 15 % областях.
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Почему средства не используют
Омелян связывает пассивность в использовании средств с человеческим фактором:
"Кто-то вовремя не подготовился, кто-то провел тендеры, кто-то не подготовил документацию, потому что это длительный процесс. В странах Европейского Союза от планирования до физического строительства может проходить от 5 до 10 лет. В случае Украины мы тратим около полгода-год на документацию, технико-экономическое обоснование и все другие связанные вещи. Еще несколько месяцев идут на тендерные процедуры. Строительство происходит достаточно быстро – в течение одного строительного сезона”, - заявил министр в интервью сайту “Сегодня”.
Директор Национального секретариата CoST Ukraine Наталья Форсюк в комментарии Еспресо объясняет такую нерешительность на местах переходным периодом:
“Многие органы местного самоуправления были недостаточно подготовлены к передаче дорог местного значения, не хватает специалистов и опыта”.
Кроме того, в Мининфраструктуры рекомендуют ремонтировать дороги на местах по маршрутному принципу, то есть, если дорогу начали ремонтировать в одной области, то стоит продолжить ее ремонт и в другой, ведь нелогично латать ее кусками.
Однако для этого должны быть согласованы списки дорог для ремонта между местными органами и поданы на согласование Мининфраструктуры и “Укравтодора”. А это длительный процесс.
К тому же, на местах довольно трудно найти качественных подрядчиков. “В Украине есть два типа тендеров на строительство дорог. На первых борьба идет за кредиты "международных доноров" – например, ЕБРР или Всемирный банк. Участники – в основном, зарубежные компании. На вторых строители борются за подряды, которые оплачиваются из государственного или местного бюджетов”, - объясняет генеральный директор Автомагистраль-Юг Николай Тимофеев.
На "международные" торги, как правило, приходит больше десятка участников. На "местных" может быть 3-4 компании. Потому что у нас, как и раньше, огромные риски: политические, валютные, финансовые, замечает Тимофеев.
Депозиты и ответственность
Еще одна проблема в том, что деньги (не только из Дорожного фонда) могут задерживаться на депозитах в областных администрациях и органах местной власти.
То есть, деньги есть, но местная власть решила их сейчас не использовать, а подождать, пока те "обрастут" процентами.
По подсчетам Офиса из финансового и экономического анализа в ВРУ по состоянию на 1 июля 2018 года на депозитных счетах органы местной власти разместили 15 млрд грн.
Наибольшие вложения имеют Донецкая (3,9 млрд грн) и Днепропетровская области (2,2 млрд грн), большие депозиты также в Харьковской области (1,1 млрд грн).
Если же считать по объему депозитов в расчете на одного жителя, то больше всего накопили в Донецкой (944 грн), Волынской (702 грн) и Днепропетровской (576 грн) областях.
Источник: отдел финансового и экономического анализа в ВРУ
С одной стороны, если эти средства кладут на депозиты, а потом снимают — это прекрасная возможность заработать на свободных средствах, объясняет в эфире “Общественного радио” руководитель Офиса финансового и экономического анализа в ВРУ Виктор Мазярчук. Например, это может быть накопление средств на воплощение больших проектов.
Но с другой стороны, по словам Мазярчука, есть опасность, что эти средства накапливаются от того, что чиновники не знают, что с ними делать.
И каким образом заставить на местах эти деньги снять и распределить - пока непонятно. Ведь центральная власть не может напрямую давить на местную, возможны лишь убеждения, рекомендации.
Впрочем, министр инфраструктуры Владимир Омелян намерения ждать не имеет. Он заявил, что хочет сменить от 3 до 5 руководителей областных автодоров, в чьих регионах низкое качество дорог не сопоставима с целевым использованием средств Дорожного фонда.
"Мы должны в тех областях, которые худшие по показателям, изменить там руководителей, по-другому система работать не будет", - добавил Омелян.
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