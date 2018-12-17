2018 станет рекордно прибыльным для банков, - НБУ
Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова на презентации "Отчета о финансовой стабильности", передает РБК-Украина .
Как отметила Рожкова, 2018 был "действительно хорошим годом для банковской системы, банки работали над повышением своей эффективности, реструктуризации портфелей, балансов, капитализации, и результаты этой работы уже сегодня заметны".
В "Отчете о финансовой стабильности" говорится, что после четырех убыточных лет банковский сектор получил прибыль - 14,8 млрд грн по результатам десяти месяцев текущего года.
"До конца года эта тенденция сохранится и, таким образом, по результатам 2018 года банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса. Главные драйверы этого - рост операционных доходов и снижение отчислений в резервы", - поясняется в отчете.
В НБУ считают, что в течение 2019 года банковский сектор будет оставаться прибыльным, "хотя будет существовать давление на процентную маржу: в условиях общего роста процентных ставок в экономике и конкуренции за депозиты стоимость фондирования банков возрастет".
"Главным же риском для прибыльности сектора сегодня является крайне низкая операционная эффективность отдельных государственных банков", - отметили в НБУ.
- Ранее Рожкова рассказала, что прибыль банков за 10 месяцев этого года вырос в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд грн.
- Напомним, Национальный банк оштрафовал "Укрсоцбанк" 30 млн 454,928 тыс. за выдачу наличных по фиктивным документам или вообще без них.
- 17 декабря в части клиентов "Альфа-банка" в Украине из-за сбоя исчезли средства со счетов .
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