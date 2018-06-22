Конец валютного концлагеря. Что даст закон о валюте

22 июня, 2018, 18:05

Ульяна Букатюк

21 июня Рада приняла закон о валюте в целом. Что теперь изменится

НБУ представил законопроект “О валюте” еще летом 2017 года. В мае этого года Рада проголосовала за него в первом чтении. А 21 июня 2018 народные избранники приняли 13-страничный закон в целом, учтя более 200 замечаний и предложений.

Так что же изменит закон о валюте для украинцев

Меняем Lanos на Tesla

До сих пор валютные операции в Украине регулировал Декрет 1993 года. По словам Виталия Шапрана, главного финансового аналитика рейтингового агентства “Эксперт-Рейтинг”, на базе декрета за 25 лет НБУ “наплодил” громоздкую систему подзаконных актов (108), которые сдерживают развитие экономики. Кроме того, декрет не соответствует тем требованиям, которые накладывает на Украину Соглашение об ассоциации с ЕС.

Зато такая зарегулированность и сложность не помешала за 25 лет независимости вывезти из страны 4-5 годовых ВВП, - считает Виталий Шапран: “При том, что валютное регулирование в Украине было самым строгим в Европе”.

“Новый проект закона “О валюте”, предложенный НБУ, - это как революция, отложенная во времени. Постсоветское репрессивное валютное регулирование должно уйти в историю, зато предлагаются правила цивилизованных валютных отношений” - поясняет в комментарии Еспресо заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. - “Концептуально это регулирование отличается от Декрета 1993 года, по которому рынок работает сегодня, примерно как автомобиль Tesla отличается от Ланоса”.

Главной новацией принятого закона является принцип “разрешено все, что прямо не запрещено”.

Экономисты сравнивают принятие нового закона с выходом Украины из валютного концлагеря, а в НБУ новацию называют своеобразным “безвизом” для капитала.

"Закон "О валюте и валютных операциях" создаст комфортные, прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и откроет двери иностранным инвесторам. А украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира", - объясняет преимущества Глава НБУ Яков Смолий.

Когда и как именно проводить валютные операции бизнес и население будут решать самостоятельно, получать разрешение регулятора будет ненужно.

“Безвиз” для капитала

Гривна останется единственным средством платежа, но будет разрешен широкий спектр операций с валютой, которые раньше украинцам были недоступны.

Украинцы получили возможность инвестировать в ценные бумаги на глобальном рынке и размещать средства на банковском счете в любом банке мира.

Напомним, в феврале 2018 в Украине вступило в силу разрешение свободно покупать, дарить, передавать в наследство иностранные ценные бумаги. Для этого нужно подать заявление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и получить соответствующее разрешение.

Ранее в Украине разрешение на приобретение ЦБ могли получить только эмитенты, у которых есть активы в нашей стране. Кроме того, иностранные ЦБ могли обращаться только на бирже.

Что же касается валютных операций, то до кризиса для их проведения нужно было получать разрешение Нацбанка. Это предполагало сбор пакета документов и ожидание на разрешение НБУ. К слову, часто Нацбанк мог отказать в проведении операции. А во время кризиса 2014 года (до лета 2017 года) в НБУ и подавно их запрещали.

На первом этапе будет отменен весь валютный контроль за операциями на сумму менее 150 тыс. грн - около $5,5 тыс (а это около 40% всех операций с валютой).

Также будут отменены санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчета по валютному контракту (то есть госорганы не смогут блокировать работу бизнеса).

Также банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес сможет получать кредиты у нерезидентов без их регистрации.

Закон отменяет установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушение в виде штрафа в размере 100% от суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

“Только прекратив делать из гривны убыточную валюту, которую нельзя продавать, мы сможем вернуть к ней доверие и остановим бегство капитала из страны. Запреты привели нас к нищете - давайте посмотрим что сделает свобода”, - возлагает надежды на закон бывший глава Совета директоров Национального депозитария Украины Роман Сульжук.

Контролируемая свобода

Свободное движение капитала откроет украинцам широкое поле возможностей, но сделает украинскую экономику более уязвимой к различным шокам, предусмотреть которые обычно невозможно, предупреждают в НБУ.

“Большая свобода возлагает на Национальный банк, который в соответствии с законом отвечает за ценовую и финансовую стабильность, еще большую ответственность. Мы должны иметь достаточно возможностей, чтобы предотвращать потенциальные риски и угрозы”.

Регулятор намерен отменять валютные ограничения постепенно и осторожно и при наличии благоприятных макроэкономических условий, чтобы не пошатнуть финансовую стабильность, до наступления полной свободы проведения валютных операций по принципу “разрешено все, что прямо не запрещено законом”.

Также несмотря на объявленную либерализацию, Национальный банк оставил за собой право устанавливать временные ограничения в ручном режиме при возникновении кризисных ситуаций до 6 месяцев.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу. Полгода продлятся доработки нормативно-правовых актов Национального банка, после чего Национальный банк обнародует их для заблаговременного ознакомления общественности. В НБУ обещают, что закон будет введен в действие через 30 дней после опубликования соответствующих нормативно-правовых актов.

Впрочем полная либерализация валютного регулирования привязывается к принятию Верховной Радой пакета законов по противодействию уклонению от налогов – так называемый пакет анти-BEPS (base erosion and profit shifting), объясняет Мария Репко:

“Сложность заключается в том, что для принятия пакета анти - BEPS нужно также принятие закона об амнистии капиталов, и этот момент чрезвычайно чувствителен в политическом плане”.