МВФ перевел Украине первый транш на $1,4 млрд, - НБУ

21 декабря, 2018, 10:25

Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере $1,4 млрд

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Благодаря поступлению на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долл. США) от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США по состоянию на 21 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря перечислению транша МВФ объем международных валютных резервов Украины достиг максимальнгого за последние 5 лет значения - 20,1 миллиарда долларов. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Напомним, очередной транш МВФ необходим для поддержания финансовой стабильности Украины и избежания наступления технического дефолта - ситуации, когда Украина не сможет рассчитаться по кредитным обязательствам.