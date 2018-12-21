МВФ перевел Украине первый транш на $1,4 млрд, - НБУ
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Благодаря поступлению на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долл. США) от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США по состоянию на 21 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря перечислению транша МВФ объем международных валютных резервов Украины достиг максимальнгого за последние 5 лет значения - 20,1 миллиарда долларов. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.
Напомним, очередной транш МВФ необходим для поддержания финансовой стабильности Украины и избежания наступления технического дефолта - ситуации, когда Украина не сможет рассчитаться по кредитным обязательствам.
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Отметим, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины . По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря.
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Решение о дальнейших траншах будет принято в мае и в ноябре 2019 года в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.
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19 декабря стало известно, что утвержденная новая программа финансирования stand-by для Украины на $3,9 млрд будет базироваться на четырех приоритетных направлениях .
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19 декабря Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума об экономической и финансовой политике, которого планирует придерживаться Украины в течение действия программы в 2018-2020 годах.
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