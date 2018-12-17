ЕС "открыл небо" для полетов из аэропорта Ужгорода

17 декабря, 2018, 16:33

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предоставило национальному провайдеру аэронавигационного обслуживания Украэрорух сертификат соответствия нормам Европейского Союза

Об этом говорится на сайте Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух".

Как отметил директор по летным стандартам EASA Джаспер Расмуссен, "Украэрорух" успешно продемонстрировал соответствие систем менеджмента, процедур и технического обеспечения европейским требованиям.

"Впервые в истории мы пошли на такой беспрецедентный шаг как сертификация провайдера аэронавигационного обслуживания в стране, которая не является членом Европейского Союза, на соответствие требованиям ЕС", - отметил директор Украэроруха Дмитрий Бабейчук.

Получение сертификации от EASA открывает возможность для получения прав от словацкой стороны на управление полетами самолетов в воздушном пространстве Словакии, которые будут выполнять операции на аэродроме Ужгород.

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"Впервые в истории международного партнерства ЕС открывает свое небо для страны не члена Европейского Союза, в частности в части воздушного пространства Словакии", - прокомментировал событие министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Напомним, из ужгородского аэропорта приостановили полеты в начале июня 2018 года. За этот год аэропорт успел принять 145 нерегулярных рейсов.