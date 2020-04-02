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Espreso.tvОбществоБрат Ермака ходил на допрос в ГБР, - СМИ

Брат Ермака ходил на допрос в ГБР, - СМИ

Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, допросили в Государственном бюро расследований по делу о "записях Лероса"

Об этом "Цензор.НЕТ" стало известно из собственных источников.

Допрос длился более шести часов, были отобраны образцы голоса.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, изложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом председателя ОПГ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лерос по представлению председателя ОПУ Ермака
  • Пресс-секретарь президента Мендель заявила журналистам, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПГ Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лерос в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины . Впоследствии он прокомментировал обыски.
  • Государственное бюро расследований вызвало нардепа Лероса на допрос в качестве свидетеля по делу за превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, а СБУ - как свидетеля по делу о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации.
  • По данным СМИ из-за скандала часть фракции "Слуга народа" требует встречи с президентом Зеленским.
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