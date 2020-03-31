 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСкандал с братом: Ермак обвинил Лероса в коррупции и заявил, что враги Украины добивались дефолта

Скандал с братом: Ермак обвинил Лероса в коррупции и заявил, что враги Украины добивались дефолта


фото: pravda.ua
31 марта на брифинге председатель ОПУ Андрей Ермак рассказал о якобы коррупции нардепа-"слуги" Гео Лероса и заявил, что обнародованные записи выгодны "врагам Украины, хотевшим дефолта"

Об этом руководитель Офиса президента Ермак заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Что я хочу сказать. Я очень открытый человек. Что касается информации, которая распространяется в СМИ относительно пленок, на которых якобы присутствует мой брат Денис Ермак. Я хочу сказать, что, как я и обещал, как законопослушный человек, как руководитель Офиса президента, безусловно, первое, что я сделал, - это обратился в правоохранительные органы с заявлениями. И эти заявления зарегистрированы в ГБР, в Службе безопасности, и также я знаю, что возбуждено дело САПом", - сказал он.

Он отметил, что счастлив, что ему с президентом "удалось построить независимые правоохранительные органы".

"Я считаю, что органы проведут полное открытое расследование всех фактов, связанных с этими пленками", - добавил Ермак.

Он заявил, что гарантирует: "Власть не будет никоим образом на это (расследование, - ред.) влиять"

Ермак отметил, что считает появление записей своего брата заказом, связанным с необходимостью принимать законы, которые сделают невозможным дефолт.

"К тому же этот господин, который называет себя Гео Лерос, но я хочу сказать вам, как его настоящая фамилия - это гражданин Украины Курихян Георг Багратович, если кто не знает. Я считаю, что его используют люди, которые борются не только со мной. Они борются с украинской властью, с командой президента... - отметил председатель ОПГ. - Так вот, этот господин... Я остановил попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа", обманным путем назначить в одном из министерств на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в КГГА". 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать