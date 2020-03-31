31 марта, 2020, 16:17

31 марта на брифинге председатель ОПУ Андрей Ермак рассказал о якобы коррупции нардепа-"слуги" Гео Лероса и заявил, что обнародованные записи выгодны "врагам Украины, хотевшим дефолта"

Об этом руководитель Офиса президента Ермак заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Что я хочу сказать. Я очень открытый человек. Что касается информации, которая распространяется в СМИ относительно пленок, на которых якобы присутствует мой брат Денис Ермак. Я хочу сказать, что, как я и обещал, как законопослушный человек, как руководитель Офиса президента, безусловно, первое, что я сделал, - это обратился в правоохранительные органы с заявлениями. И эти заявления зарегистрированы в ГБР, в Службе безопасности, и также я знаю, что возбуждено дело САПом", - сказал он.

Он отметил, что счастлив, что ему с президентом "удалось построить независимые правоохранительные органы".

"Я считаю, что органы проведут полное открытое расследование всех фактов, связанных с этими пленками", - добавил Ермак.

Он заявил, что гарантирует: "Власть не будет никоим образом на это (расследование, - ред.) влиять"

Ермак отметил, что считает появление записей своего брата заказом, связанным с необходимостью принимать законы, которые сделают невозможным дефолт.

"К тому же этот господин, который называет себя Гео Лерос, но я хочу сказать вам, как его настоящая фамилия - это гражданин Украины Курихян Георг Багратович, если кто не знает. Я считаю, что его используют люди, которые борются не только со мной. Они борются с украинской властью, с командой президента... - отметил председатель ОПГ. - Так вот, этот господин... Я остановил попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа", обманным путем назначить в одном из министерств на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в КГГА".

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