Ответила вопросом на вопрос и положила трубку: жуналисты спросили пресс-секретаря Зеленского Мендель о скандале с Ермаком

31 марта, 2020, 11:50

Спрашивали пресс-секретаря Мендель о позиции президента Зеленского журналисты "Главком".

"Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в фейсбуке?" - ответила она на вопрос журналиста "Главкома" о том, следует ли ожидать реакции на скандальное видео от главы государства.

В ответ на уточняющие вопросы "Главкома" Мендель трижды повторила: "Президент что, должен реагировать на каждый пост в фейсбуке?", и сказала: "Я вас услышала" и положила трубку.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР через видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом председателя ОПГ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".

ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb