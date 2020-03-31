Ответила вопросом на вопрос и положила трубку: жуналисты спросили пресс-секретаря Зеленского Мендель о скандале с Ермаком
31 марта, 2020, 11:50
По словам Мендель, президент Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПГ Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности
Спрашивали пресс-секретаря Мендель о позиции президента Зеленского журналисты "Главком".
"Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в фейсбуке?" - ответила она на вопрос журналиста "Главкома" о том, следует ли ожидать реакции на скандальное видео от главы государства.
В ответ на уточняющие вопросы "Главкома" Мендель трижды повторила: "Президент что, должен реагировать на каждый пост в фейсбуке?", и сказала: "Я вас услышала" и положила трубку.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР через видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом председателя ОПГ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
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