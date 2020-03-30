Скандал с братом Ермака: ГБР открыло производство из-за заявления главы Офиса президента

Об этом сообщили в пресс служба ведомства, передает "Укринформ".

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата главы Офиса Президента Украины", - сказали в бюро.

Сведения в ЕРДР внесены Офисом генерального прокурора по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом: ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия, ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

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