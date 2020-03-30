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Espreso.tvОбществоСкандал с братом Ермака: ГБР открыло производство из-за заявления главы Офиса президента

Скандал с братом Ермака: ГБР открыло производство из-за заявления главы Офиса президента

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей

Об этом сообщили в пресс служба ведомства, передает "Укринформ".

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата главы Офиса Президента Украины", - сказали в бюро.

Сведения в ЕРДР внесены Офисом генерального прокурора по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом: ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия, ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

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  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом главы ОПУ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
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