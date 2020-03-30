"Коррупция недопустима", - председатель ВРУ Разумков прокомментировал скандал с главой ОП Ермаком

30 марта, 2020, 14:36

Глава парламента прокомментировал скандал с Андреем Ермаком

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал обнародованные нардепом Гео Леросом видео, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности. Об этом Разумков сказал во время брифинга в Верховной Раде, передает Depo.ua.

"Мое личное мнение – коррупция недопустима", – сказал глава ВРУ.

Спикер подчеркнул, что таким должно быть не только его мнение, а мнение "любого человека в украинском государстве".

"Если чиновник занимается подобными действиями, то он будет наказан. И это нормально. Так происходит во всем цивилизованном мире. Посмотрим, как будут разворачиваться события, – подтвердится или нет", – подытожил Разумков.

При этом, Разумков отметил, что ждет ответы со стороны Ермака и Лероса.

"Думаю, что в ближайшее время будут даны ответы и со стороны Ермака, и со стороны Гео Лероса касательно данного вопроса. И тогда мы сможем формировать для себя те или иные решения", – сказал глава украинского парламента.

Напомним, 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал несколько видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности, в разговоре называются различные суммы.

Андрей Ермак назвал клеветой видеозаписи, опубликованные Леросом и обещал подать соответствующие заявления в СБУ и ГБР. В ответ на это Лерос обнародовал еще ряд видео с Ермаком и направил флэшку с видео в НАБУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb