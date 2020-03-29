"Ермак через брата барыжит государственными должностями", - нардеп Лерос обнародовал запсии разговоров брата руководителя ОП
Об этом со ссылкой на фейсбук-страницу Лероса сообщает Еспресо.TV .
"Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве", - написал он в комментарии к роликам.
Как видно из самих записей, они были сделаны скрытой камерой.
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При этом Денис Ермак не скрывает, что в этих делах он преследует "исключительно меркантильный интерес".
Сейчас опубликовано 11 видео.
В свою очередь Лерос обращается к Андрею Ермаку:
"Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему.
"Андрей Борисович, не спеши отказываться от брата, это еще не все".
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