"Ермак через брата барыжит государственными должностями", - нардеп Лерос обнародовал запсии разговоров брата руководителя ОП

29 марта, 2020, 14:25

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, изложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности

Об этом со ссылкой на фейсбук-страницу Лероса сообщает Еспресо.TV .

"Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве", - написал он в комментарии к роликам.

Как видно из самих записей, они были сделаны скрытой камерой.

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При этом Денис Ермак не скрывает, что в этих делах он преследует "исключительно меркантильный интерес".

Сейчас опубликовано 11 видео.

В свою очередь Лерос обращается к Андрею Ермаку:

"Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему.

"Андрей Борисович, не спеши отказываться от брата, это еще не все".

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