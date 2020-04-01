"Это не 1 апреля, а полный п***ц", - к нардепу Леросу приехали из СБУ

1 апреля, 2020, 15:53

В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины

Об этом нардеп Лерос написал в Facebook.

По мнению нардепа, визит правоохранителей может быть связан с его публикацией скандальных записей, фигурантом которых якобы есть брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис.

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Депутат покинул собственный дом, где находился на обсервации, чтобы купить молока, в момент визита СБУ.

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По словам СБУ, они приехали вручить повестку депутату.