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Espreso.tvОбщество"Это не 1 апреля, а полный п***ц", - к нардепу Леросу приехали из СБУ

"Это не 1 апреля, а полный п***ц", - к нардепу Леросу приехали из СБУ

В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины

Об этом нардеп Лерос написал в Facebook.

По мнению нардепа, визит правоохранителей может быть связан с его публикацией скандальных записей, фигурантом которых якобы есть брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис.

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Депутат покинул собственный дом, где находился на обсервации, чтобы купить молока, в момент визита СБУ.

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По словам СБУ, они приехали вручить повестку депутату.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом главы ОПУ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
  • Пресс-секретарь президента Мендель заявила журналистам, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПУ Денис Ермак обсуждает назначение на государственные должности.
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях, обнародованных Леросом
  • Группа депутатов "Слуги народа" высказалась в поддержку Гео Лероса, который выложил записи с братом главы ОПУ Андрея Ермака и призвала правоохранителей не прибегать к политическим преследованиям
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