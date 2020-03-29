Нардеп от "Слуги народа" Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы ОП Ермака

29 марта, 2020, 18:32

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака

Об этом Лерос сообщил в facebook.

"Андрей Борисович, вижу у тебя получается смешить людей, над твоими оправданиями все валяются. По сути коррупции же нечего сказать, волнует лишь то, что у меня есть еще и как узнал? Пойми, в нашей, чужой для тебя, стране все против тебя, поэтому желающих помочь больше, чем ты можешь себе представить. Раз украинцам не хочешь объяснить о фактах коррупции, изложенных в моем посте, а для россиян ты находка, потрудись в НАБУ объяснить как ты барыжишь государством", - написал Лерос.