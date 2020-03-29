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Espreso.tvОбществоНардеп от "Слуги народа" Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы ОП Ермака

Нардеп от "Слуги народа" Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы ОП Ермака


фото: facebook
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака

Об этом Лерос сообщил в facebook.

"Андрей Борисович, вижу у тебя получается смешить людей, над твоими оправданиями все валяются. По сути коррупции же нечего сказать, волнует лишь то, что у меня есть еще и как узнал? Пойми, в нашей, чужой для тебя, стране все против тебя, поэтому желающих помочь больше, чем ты можешь себе представить. Раз украинцам не хочешь объяснить о фактах коррупции, изложенных в моем посте, а для россиян ты находка, потрудись в НАБУ объяснить как ты барыжишь государством", - написал Лерос.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
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