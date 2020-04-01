Мне хотели вручить три повестки, - Лерос рассказал о визите СБУ

1 апреля, 2020, 18:17

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос дал комментарий относительно визита СБУ в его дом. Назвал действия правоохранителей политическим преследованием и рассказал о приглашении на допрос

Об этом нардеп Гео Лерос рассказал в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV.

На вопрос ведущей, удалось ли Леросу понять, с какой целью приходили к нему домой представители СБУ, тот ответил:

"Когда мне позвонили, я попросил связаться с моим адвокатом и все вопросы задавать ему. После этого мне позвонил адвокат и сообщил, что мне хотели вручить три повестки".

Он добавил, что не знает подробностей, о чем говорилось в повестках.

"В пятницу (3 апреля - ред.) меня вызывают в ГБР, в СБУ вызывают на следующей неделе. Думаю, что скоро должен "прилететь привет" от Генеральной прокуратуры".

Он добавил, что считает дела, по которым вызывается политическим преследованием. По мнению Лерос, сейчас президент освободить Ермака и организовать максимально открытое расследование.

"Если следствие докажет, что они оба продавали государственные должности, чтобы их обоих посадили - братьев Ермаков."

На вопрос нашей ведущей, есть ли конфликт внутри партии "Слуга народа", нардеп ответил:

"Насколько я знаю, какая-то инициативная группа депутатов собирается попасть к президенту и обсудить с ним этот вопрос".

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