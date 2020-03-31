Чушь и манипуляция, - Сагайдак опроверг заявление Ермака, о том, что он "остановил" его назначение в правительство

31 марта, 2020, 18:28

Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа-"слуги" Гео Лероса в министерстве

Об этом Илья Сагайдак написал в Facebook.

"Сейчас глава офиса Президента Ермак вспомнил, что меня рассматривали как кандидата на пост главы КГГА, а также я был согласован Кабмином на должность заместителя министра инфраструктуры Украины", - прокомментировал Сагайдак слова председателя ОПУ, в которых тот назвал его креатурой народного депутата от фракции "Слуги народа" Гео Лероса.

Сагайдак отметил, что еще в декабре 2018 года его пригласили, как эксперта, в "мозговой центр" штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского, где он был ответственным за группу экономических экспертов и был автором многих пунктов программы кандидата в президенты Зеленского.

Он добавил, что сознательно не пошел на парламентские выборы, желая работать в Киеве. Позже, на презентации программы развития Киева, по словам Сагайдака, "что-то пошло не так".

"Помню как во время моего собеседования на должность главы КГГА в кабинет президента ворвался господин Ермак, хотя сам президент подчеркнул, что его не приглашали, и остался после встречи наедине в кабинете", - отметил политик.

Он отметил, что по его сведениям, Ермак отказал назначать Сагайдака на должность председателя КГГА из-за конфликта последнего с мэром.

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"Что касается моего назначения на должность заместителя министра инфраструктуры, меня пригласил на должность министр, который самостоятельно принимал решения относительно своих заместителей", - подчеркнул Илья Сагайдак.

Он отметил, что собеседования на должность происходили еще в конце 2019 года: "Документы на назначение я подал в правительство Гончарука еще в феврале".

"После того как сменился Кабмин, у меня окончательно пропало желание участвовать в его работе, ведь стало очевидно, что произойдет узурпация власти людьми с сомнительной репутацией", - добавил Сагайдак и подчеркнул:

"Считаю слова Ермака чушью и манипуляцией. Очень выгодно подменять суть изложенных доказательств коррупции, какими-то личными мотивами. Я не услышал почему брат главы офиса президента уличен в качестве коррупционера, а преследуют не его, а обличителя. Это театр абсурда, что еще раз меня убеждает в том, что я сделал правильный выбор, когда не пошел на должность ".

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