"Пленки брата Ермака": нардепы "слуги" требуют встречи с Зеленским, - СМИ

2 апреля, 2020, 12:39

Часть депутатов "Слуги народа" требует встречи с президентом Владимиром Зеленским из-за скандала с главой Офиса президента Андреем Ермаком о торговле должностями

Об этом Буквам рассказали депутаты "Слуги народа".

Собеседники издания не назвали точное количество депутатов, поскольку пока это требование только озвучивается во фракционных чатах.

"Поскольку Ермак чувствует себя абсолютно спокойно и нет никаких объяснений, депутаты ставят вопрос о встрече с президентом. Часть из них, так называемая Демократическая платформа, готовая уже делать официальное заявление и тогда мы увидим количество подписчиков", - говорит один из депутатов.

Он отметил, что просьба о встрече с президентом передали через Арахамиа и Корниенко, которые пошли к Ермаку.