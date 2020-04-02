"Пленки брата Ермака": нардепы "слуги" требуют встречи с Зеленским, - СМИ
2 апреля, 2020, 12:39
Часть депутатов "Слуги народа" требует встречи с президентом Владимиром Зеленским из-за скандала с главой Офиса президента Андреем Ермаком о торговле должностями
Об этом Буквам рассказали депутаты "Слуги народа".
Собеседники издания не назвали точное количество депутатов, поскольку пока это требование только озвучивается во фракционных чатах.
"Поскольку Ермак чувствует себя абсолютно спокойно и нет никаких объяснений, депутаты ставят вопрос о встрече с президентом. Часть из них, так называемая Демократическая платформа, готовая уже делать официальное заявление и тогда мы увидим количество подписчиков", - говорит один из депутатов.
Он отметил, что просьба о встрече с президентом передали через Арахамиа и Корниенко, которые пошли к Ермаку.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, изложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом председателя ОПГ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лерос по представлению председателя ОПУ Ермака
- Пресс-секретарь президента Мендель заявила журналистам, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПГ Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лерос в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Лерос приехали сотрудники Службы безопасности Украины . Впоследствии он прокомментировал обыски.
- Государственное бюро расследований вызвало нардепа Лероса на допрос в качестве свидетеля по делу за превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, а СБУ - как свидетеля по делу о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации.
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