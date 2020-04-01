Брат Ермака подтвердил свою личность на записях, обнародованных Леросом
Об этом Денис Ермак написал в Facebook.
По словам Дениса Ермака, на пленках он встречается с разными людьми, которые "предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах".
Он отметил, что по закону он свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное.
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Он отметил, что не является государственным чиновником и у него есть ОО "Украинский Бюро Национального Развития" которое занимается разработками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой.
"Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не ограничивать мои законные права на трудовую деятельность. Я украинский гражданин и свои права знаю", - написал Денис Ермак.
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Он также утверждает, что запись на пленках "нарезали" с вырванным контекстом.
Брат председателя ОП отметил, что считает эту ситуацию направленной атакой на Андрея Ермака, "который очень мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам".
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Ранее глава ОП Ермак заявил, что депутат Лерос, который обнародовал пленки, является "инструментом, который используют люди, которые сегодня борются не только со мной, они борются с украинской властью и командой президента".
Полное сообщение Дениса Ермака:
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом председателя ОПГ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака
- Пресс-секретарь президента Мендель заявила журналистам, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПГ Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге
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