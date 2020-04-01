Брат Ермака подтвердил свою личность на записях, обнародованных Леросом

1 апреля, 2020, 14:56

Брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис прокомментировал видеозаписи о якобы торговле госдолжности, которые обнародовал народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос

Об этом Денис Ермак написал в Facebook.

По словам Дениса Ермака, на пленках он встречается с разными людьми, которые "предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах".

Он отметил, что по закону он свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное.

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Он отметил, что не является государственным чиновником и у него есть ОО "Украинский Бюро Национального Развития" которое занимается разработками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой.

"Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не ограничивать мои законные права на трудовую деятельность. Я украинский гражданин и свои права знаю", - написал Денис Ермак.

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Он также утверждает, что запись на пленках "нарезали" с вырванным контекстом.

Брат председателя ОП отметил, что считает эту ситуацию направленной атакой на Андрея Ермака, "который очень мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам".

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Ранее глава ОП Ермак заявил, что депутат Лерос, который обнародовал пленки, является "инструментом, который используют люди, которые сегодня борются не только со мной, они борются с украинской властью и командой президента".

Полное сообщение Дениса Ермака: