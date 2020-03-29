Подаю заявления в СБУ и ГБР: Ермак отреагировал на скандальное видео с его братом

29 марта, 2020, 15:21

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подает заявление в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом

Об этом Ермак написал в facebook.

"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР из-за распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств создания этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались а Гео Лероса", - написал Ермак.

По словам главы Офиса президента, его брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца.

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"Я и моя семья - честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью. Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел", - заявил Ермак.

Также он убежден, что Леросу придется отвечать за обвинения.

"Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально что такой, как ты оказался в партии "Слуга народа", среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - написал Ермак.