Стали известны причины вызовов на допрос СБУ и ГБР нардепа Лерос
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и адвокаты нардепа Лерос.
"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", говорится в сообщении Службы безопасности .
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"Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Леросу и другим лицам направлена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве", - добавили в СБУ.
"Следователь третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащим ГСУ ГБР вызвал Гео Лероса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000642 по ч.1 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) на 3 апреля 2020 в 09:00 по адресу г.. Киев, ул. С. Петлюры, д.15. "
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом главы ОПУ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
- Пресс-секретарь президента Мендель заявила журналистам, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПУ Денис Ермак обсуждает назначение на государственные должности.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях, обнародованных Лерос
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