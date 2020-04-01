Стали известны причины вызовов на допрос СБУ и ГБР нардепа Лерос

1 апреля, 2020, 18:45

Государственное бюро расследований вызвало нардепа Лероса на допрос в качестве свидетеля по делу за превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, а СБУ - как свидетеля по делу о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и адвокаты нардепа Лерос.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", говорится в сообщении Службы безопасности .

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"Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Леросу и другим лицам направлена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве", - добавили в СБУ.

Адвокаты из юридической фирмы "Миллер" отметили:

"Следователь третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащим ГСУ ГБР вызвал Гео Лероса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000642 по ч.1 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) на 3 апреля 2020 в 09:00 по адресу г.. Киев, ул. С. Петлюры, д.15. "